Nhà nước và cử tri Thành phố Đà Nẵng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã ĐNO - Sáng 15/8, tại xã Trà My, HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn về Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động giám sát của HĐND các cấp cho gần 200 đại biểu của HĐND 17 xã miền núi phía nam thành phố.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn triển khai các chuyên đề tập huấn. Ảnh: THÚY VÂN

Lớp tập huấn triển khai hai chuyên đề chính. Chuyên đề thứ nhất: Những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, gồm cơ cấu tổ chức, mối quan hệ giữa HĐND và UBND các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND các cấp.

Chuyên đề thứ hai tập trung vào hoạt động giám sát của HĐND như: quy trình, phương pháp giám sát của thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND cấp xã, phường; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

Đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của HĐND các cấp trong giai đoạn mới.