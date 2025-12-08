Chính trị Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng: Tập trung thảo luận các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm ĐNO - Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức sáng 12/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, kỳ họp cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu các nội dung; đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, phù hợp thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong quyết nghị, góp phần bảo đảm kỳ họp chất lượng, thành công, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh và Nguyễn Công Thanh chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu lãnh đạo thành phố tham dự kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cùng dự.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, sau hơn một tháng tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền thành phố và 94 xã, phường, đặc khu đi vào hoạt động cơ bản ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo an sinh xã hội, chính sách với người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, trong điều kiện vừa tổ chức, vận hành, vừa hoàn thiện mô hình nên còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Trong bối cảnh đó, kỳ họp lần thứ 2 HĐND thành phố có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn sau sáp nhập; thảo luận, thông qua các nghị quyết, chính sách để bảo đảm bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định 16 nội dung với nhiều vấn đề quan trọng như: ban hành quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, quyết định việc áp dụng các nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) trên địa bàn thành phố sau sáp nhập; xem xét điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm.

Cùng với đó, xem xét, thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025; phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách, dự toán ngân sách Nhà nước và địa phương năm 2025 cũng như các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, từ nay đến cuối năm 2025, thời gian không còn nhiều, trong khi thành phố đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với mô hình tổ chức mới và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Do đó, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu các nội dung trình tại kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn, khả thi, tạo sự thống nhất cao trong quyết nghị, góp phần bảo đảm kỳ họp thành công, chất lượng, hiệu quả.