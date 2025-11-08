Thể thao Thanh Phúc, Thành Ngưng nối dài kỷ lục vô địch quốc gia ĐNO - Hai chị em vận động viên của Đà Nẵng là Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng nối dài kỷ vô địch quốc gia khi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đi bộ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đang diễn ra trên sân nhà.

Vận động viên tham gia nội dung đi bộ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Ảnh: BẢO LÂM

Ngày 11/8, nội dung đi bộ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra hấp dẫn tại công viên Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn). Đông đảo người hâm mộ chờ xem nội dung đi bộ 20km dành cho nam và nữ.

Trong đó, ở nội dung dành cho nữ, 7 vận động viên góp mặt ở chung kết gồm: Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Vân (Đà Nẵng), Thái Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Linh Ly (Đắk Lắk), Hồ Thị Vân (Nghệ An), Phạm Thị Thu Trang (Hà Nội), Huỳnh Thị Diễm (Quảng Ngãi).

Vận động viên Thanh Phúc lướt đi, tạo khoảng cách xa với các đối thủ bám đuối ngay từ vạch xuất phát. Ảnh: BẢO LÂM

Với kinh nghiệm và đẳng cấp của vận động viên nữ số 1 Việt Nam ở nội dung đi bộ, Nguyễn Thị Thanh Phúc lướt đi, tạo khoảng cách xa với các đối thủ bám đuối ngay từ vạch xuất phát. Suốt 10 vòng đấu, vận động viên này đã “một mình một ngựa”.

Cuối cùng, cô về đích với thời gian 1 giờ 39 phút 40 giây, giành huy chương vàng. Đáng chú ý, đây là tấm huy chương vàng quốc gia thứ 19 liên tiếp của Thanh Phúc.

Thanh Phúc ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ khi giành giải nhất với thời gian 1 giờ 39 phút 40 giây. Ảnh: BẢO LÂM

Tương tự người chị, em trai Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng cũng xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung dành cho nam với thành tích 1 giờ 30 phút 37 giây.

Góp mặt ở chung kết ngoài Thành Ngưng còn có 8 vận động viên gồm: Võ Xuân Vĩnh (Đà Nẵng), Trần Lê Hoàng (Thái Nguyên), Đỗ Hữu Đức (Đắk Lắk), Huỳnh Minh Tuấn (Quảng Ngãi), Trương Quang Linh, Sầm Minh Huân (Thái Nguyên), Mai Nguyễn Hoài Bảo (Gia Lai), Phùng Kim Quang (Hà Nội).

Ưu thế dẫn đầu được Thành Ngưng duy trì từ vòng đấu đầu tiên đến vòng đấu cuối cùng trước khi về đích đầu tiên. Tấm huy chương vàng quốc gia lần này là thứ 15 trong sự nghiệp thi đấu của Thành Ngưng.

Nguyễn Thành Ngưng cũng xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung dành cho nam với thành tích 1 giờ 30 phút 37 giây. Ảnh: BẢO LÂM

Sau giải đấu này, hai chị em Thanh Phúc và Thành Ngưng sẽ tập trung hướng đến SEA Games 33. Tại đấu trường này, Thanh Phúc 5 lần giành huy chương vàng, trong khi Thành Ngưng từng giành huy chương bạc.

Cùng với Thanh Phúc và Thành Ngưng, các vận động viên Đà Nẵng khác cũng để lại dấu ấn ở hai nội dung tranh tài đi bộ Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Trong đó, ở nội dung dành cho nam, Võ Xuân Vĩnh giành huy chương bạc với nội thời gian 1 giờ 34 phút 28 giây. Ở nội dung dành cho nữ, Nguyễn Thị Vân giành huy chương đồng với thời gian 1 giờ 44 phút 03 giây.

