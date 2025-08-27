Khoa học - Công nghệ Thắp sáng niềm tự hào Việt Nam trên không gian số Với những sản phẩm số đầy ấn tượng tại cuộc thi thiết kế website “Hành trình thống nhất 2025”, sinh viên Đại học Đà Nẵng đã lan tỏa niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại, thắp sáng truyền thống anh hùng bằng sáng tạo số.

Ban tổ chức cuộc thi thiết kế website "Hành trình thống nhất" trao giải cho các đội sinh viên. Ảnh: T.PHƯƠNG

Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) vừa phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức thành công cuộc thi thiết kế website “Hành trình thống nhất năm 2025” lần thứ 3.

Cuộc thi nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ số của sinh viên trong việc quảng bá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Xuất sắc đạt giải Nhất tại cuộc thi là website “Việt Nam - Hào khí Quốc khánh” (vinahistory.id.vn) đến từ nhóm sinh viên ZZZ, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Châu Chí Hiếu, sinh viên năm 4, ngành Công nghệ Thông tin cho hay, nhóm xây dựng website này với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử trọng đại của đất nước, đặc biệt là ngày Quốc khánh (2/9). Hơn nữa là dịp lan tỏa tinh thần yêu nước và tự hào về lịch sử Việt Nam.

“Không gian trực tuyến sinh động với hình ảnh, bản đồ, dòng thời gian và tham quan ảo giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử dễ dàng hơn. Em hy vọng các bạn thấu hiểu và trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. Từ đó, nỗ lực học tập và làm việc, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh”, Hiếu bày tỏ.

Website “Chạm vào vẻ đẹp Đà Nẵng” (danasoul.id.vn) của nhóm sinh viên DanaSoul (Trường Đại học Kinh tế) giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và nhịp sống hiện đại của thành phố. Ảnh: T.PHƯƠNG



Website “Chạm vào vẻ đẹp Đà Nẵng” (danasoul.id.vn) của nhóm sinh viên DanaSoul giành giải Nhì tại cuộc thi.

Võ Thị Tuyết Hoa, sinh viên năm 4, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp (Trường Đại học Kinh tế) bày tỏ, mỗi độc giả đến với website chính là đang chạm vào từng vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và hòa mình cùng nhịp sống hiện đại của thành phố. Sản phẩm không chỉ quảng bá hình ảnh du lịch thành phố mà khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người con xứ Quảng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại, giàu giá trị văn hóa, lịch sử; cùng khát vọng vươn mình của một đô thị trẻ đầy sức sống.

Bắt nguồn từ khát vọng gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, nhóm sinh viên “Tam Kiệt” lên ý tưởng thiết kế và xây dựng website “Hồn Tuồng Việt” (hontuongviet.id.vn), tác phẩm đạt giải Ba tại cuộc thi.

Nguyễn Đình Khánh, sinh viên năm 3, ngành Thương mại điện tử (Trường Đại học Kinh tế) chia sẻ: "Chúng em mong muốn tạo ra không gian lưu giữ nghệ thuật tuồng, loại hình sân khấu truyền thống độc đáo nhưng đang dần bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại. Nhóm tin rằng, việc đưa tuồng lên không gian trực tuyến sẽ giúp giới trẻ dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật này. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống."

Điểm chung nổi bật của cuộc thi năm nay là tất cả đội thi đều phát triển website tên miền “.vn”. Các sinh viên đều cảm thấy rất tự hào vì đây là tên miền quốc gia, mang dấu ấn Việt Nam trên không gian số. Điều này không chỉ giúp khẳng định thương hiệu và bản sắc Việt mà còn tạo cảm giác trang trọng, chính thống cho dự án.

Website “Hồn Tuồng Việt” (hontuongviet.id.vn) nhóm sinh viên “Tam Kiệt” (Trường Đại học Kinh tế) với mong muốn tạo ra không gian lưu giữ nghệ thuật tuồng. Ảnh: T.PHƯƠNG

Với em Nguyễn Đình Khánh, việc đưa nghệ thuật tuồng lên nền tảng số gắn liền với tên miền “.vn” giống như một lời cam kết: giữ gìn, lan tỏa và phát triển văn hóa dân tộc bằng công nghệ của thời đại mới.

Đồng hành cùng chương trình, ông Hoàng Xuân Hiếu, Trưởng Chi nhánh VNNIC tại thành phố Đà Nẵng cho hay, cuộc thi “Hành trình thống nhất” trở thành sân chơi bổ ích giúp thế hệ trẻ thể hiện khả năng sáng tạo, bản lĩnh công nghệ và lan tỏa tình yêu Tổ quốc qua từng sản phẩm số.

"Khi mỗi bạn trẻ sở hữu một website tên miền “.vn”, đó không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là tuyên ngôn tự hào dân tộc. Xây dựng website với tên miền “.vn” chính là cách để thanh niên khẳng định thương hiệu cá nhân và cùng nhau xây dựng vị thế của Việt Nam trên bản đồ số thế giới", ông Hiếu nhấn mạnh.