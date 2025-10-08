Thơ Thổ lộ binh nhì Nơi này không cây

vật che đỡ lấy gì

binh nhì gọi những chân trời

bộ quân phục quen dần hoa trắng

Nơi này không cây

vật che đỡ lấy gì

binh nhì gọi những chân trời

bộ quân phục quen dần hoa trắng

Nói với ta khi trăng hạ huyền

lối về nhà cũ đèn khuya chưa tắt

tuổi đôi mươi màu mắt còn trong

Tháng năm canh bóng người

nằm ngủ

ở đây mây trắng mải nhìn

con đường sẽ hiểu

những trắc ẩn còn nơi vết đất nâu

thời gian không lâu

khi chớp mắt cánh đồng đã đỏ

Bàn tay binh nhì giữ chặt trảng cỏ

rời đi ấy cũng vì lẽ khác

gió muộn thổi vào

kết nối này âm thầm bày tỏ

thao trường đã rõ một tấm lòng

người trai

Còn không chút nắng

để tìm gặp dáng hình tân binh

câu chuyện đâu riêng mãi

sắc lửa kia bén thuở mưa chiều

Ai có trở lại

nhớ mang nhiều bóng cây…