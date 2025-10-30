Xã hội Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra tình hình sạt lở kè An Lương, xã Duy Nghĩa ĐNO - Sáng 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến kiểm tra, thị sát khu vực sạt lở kè An Lương, xã Duy Nghĩa, hạ lưu sông Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (giữa) đến thị sạt khu vực sạt lở kè An Lương, xã Duy Nghĩa, hạ lưu sông Thu Bồn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, đại diện các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 và chính quyền địa phương.

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Thu Bồn dâng cao, bờ kè bến cá An Lương (phía nam cầu Cửa Đại) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn tuyến giao thông ven sông và các hộ dân sinh sống lân cận.

Lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương gia cố tạm thời bằng bao cát để hạn chế thiệt hại.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên lực lượng đang tham gia khắc phục sạt lở tại bờ kè. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sau khi kiểm tra thực tế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng lũ.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị chính quyền các cấp và cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để xử lý tạm thời, đồng thời nghiên cứu giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm ổn định bờ kè và bảo vệ đời sống người dân.