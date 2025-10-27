Xã hội Thủy lợi điều tiết, các xã Chiên Đàn, Phú Ninh, Tây Hồ chủ động ứng phó mưa lũ ĐNO - Mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ Phú Ninh vận hành, điều tiết nước lần thứ 2 vào 15 giờ chiều 27/10, nhiều tuyến đường liên thôn của xã Chiên Đàn đã bị nước băng qua, không thể lưu thông. UBND xã Chiên Đàn đã bố trí rào chắn, phân công lực lượng điều tiết giao thông đảm bảo an toàn.

Các tuyến đường dẫn vào thôn Đàn Long, xã Chiên Đàn đều đã ngập lụt. Ảnh: N.ĐOAN

Các khu vực trọng điểm ghi nhận ngập cục bộ tại địa phương bao gồm: cầu Mỹ Cang (thôn Đàn Long); đường vào Tổ 1, thôn Đàn Long; đoạn đường ĐX2 (thôn Đàn Trung) qua Đội 9 (thôn Thạnh Hòa); cầu Tây Yên trên trục ĐH3 (thôn Phú Yên); cầu Cây Sơn trên đường đi xã Tây Hồ (thôn Xuân Định); đường vào Tổ 1 (thôn Trường Mỹ – đồng Gò An); cầu số cũ Tổ 5 - ĐH12 (thôn Xuân Định); đường ĐT615 đi Tam Thăng (khu vực cũ); ngã tư Kỳ Lý (thôn Đàn Long); và đầu tuyến ĐX1 đến cầu chui cao tốc (trên đường ĐH8, thôn Khánh Thọ).

Đến 14 giờ chiều 27/10, toàn bộ các tuyến đường giao thông tại thôn Đàn Long (xã Chiên Đàn) đã chìm trong nước. Ông Đặng Việt Bảo, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đàn Long, cho biết, nhờ theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và được cán bộ thôn tuyên truyền về công tác ứng phó bão số 12, từ hai ngày trước người dân đã chủ động kê cao tài sản giá trị, di chuyển gia súc lên vùng cao. "Người già, trẻ em và người đau ốm được di dời đến các nhà cao tầng kiên cố theo phương án di dời xen ghép tại chỗ," ông Bảo thông tin.

Các hộ dân thôn Cẩm Long (xã Tây Hồ) di dời đến nơi an toàn phòng tránh bão lũ. Ảnh: N.ĐOAN

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn cho biết, lực lượng chức năng đã chủ động bám sát địa bàn, vận động người dân phòng tránh ngập lụt và bảo vệ tài sản, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu. Các điểm bao gồm: Xóm Đội 1 cũ (Tổ 1A và 1B), các Tổ Đoàn kết số 2, 3 và 4 (thôn Đàn Long), khu vực chợ Tam Đàn cũ, khu vực đình Chiên Đàn, thôn Đàn Trung và khu vực Đội 9 (thôn Thạnh Hòa).

Cũng theo ông Nhật, xã đã khuyến cáo người dân chủ động trang bị áo phao, phao cứu sinh, vật dụng nổi để đảm bảo an toàn khi lưu thông; đồng thời thực hiện di dời xen ghép các hộ dân vùng trũng thấp đến nơi cao ráo, an toàn.

"Để bảo vệ tài sản, người dân chủ động kê cao, di chuyển đồ đạc, thiết bị điện tử, vật dụng dễ hư hỏng (như tivi, tủ lạnh, máy giặt, tài liệu, giấy tờ, đồ điện tử…); di chuyển gia súc, gia cầm và vật nuôi đến vị trí cao, an toàn, nhằm hạn chế thiệt hại do nước ngập," ông Nhật nhấn mạnh.

Tại xã Tây Hồ, sáng 17/10, một đồi đất phía sau nhà ông Nguyễn Luận, thôn Cẩm Long (khu vực Eo Gió) đã bị sạt lở. Cây cối và đất đá tràn xuống, đe dọa trực tiếp tài sản và tính mạng của gia đình. Ngay lập tức, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương di dời toàn bộ tài sản và các thành viên gia đình ông Luận đến nơi an toàn.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, thông tin, qua rà soát, lực lượng chức năng của xã đã di dời 15 hộ dân trong khu vực này đến nơi an toàn.

Các hộ dân xã Tam Lãnh cũ di dời tập trung đến tại nhà Văn hóa thôn An Lâu chiều ngày 26/10. Ảnh: N.ĐOAN

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa bão, 15 trưởng thôn tại xã Phú Ninh đang chỉ đạo 15 tổ xung kích theo dõi sát sao tình hình mưa lớn, nguy cơ ngập cục bộ và sạt lở đất. UBND xã Phú Ninh cũng đã triển khai di dời 14 hộ dân với tổng cộng 54 nhân khẩu khỏi các điểm nguy cơ sạt lở.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, xã chưa ghi nhận tình trạng sạt lở đất quy mô lớn. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động cập nhật và báo cáo kịp thời mọi tình huống phát sinh.

"Địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, thông tin đến người dân tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để di dời đến nơi an toàn," ông Bình cho biết.