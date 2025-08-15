Xã hội Tiếp đón, hỗ trợ chu đáo cho các đoàn thí sinh dự kỳ thi VIMC 2025 ĐNO - Những ngày này, Đà Nẵng rộn ràng đón bước chân hàng trăm thí sinh quốc tế đến tham dự Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 – VIMC 2025. Trong vai trò chủ nhà, thành phố không chỉ chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất mà còn nồng hậu chào đón, tặng quà và hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các đoàn. Tất cả như một lời chào thân ái, để lại ấn tượng đẹp về một Đà Nẵng hiếu khách, thân thiện trong mắt bạn bè năm châu.

Đoàn thí sinh Mông Cổ tham gia kỳ thi.

Ngoài chủ nhà Việt Nam, kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 có 29 đoàn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng quy tụ về thành phố Đà Nẵng để tham gia sân chơi trí tuệ về Toán học hàng đầu cho học sinh THCS.

Liên tục từ ngày 12/8 đến nay, các đoàn đã lần lượt đến với thành phố Đà Nẵng qua đường hàng không. Ngay khi vừa đặt chân đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng, các đoàn thí sinh đã được thành phố chào đón nồng nhiệt, tặng quà và hỗ trợ tối đa để về địa điểm tập trung, nơi nghỉ ngơi.

Mỗi đoàn thí sinh đến tham gia kỳ thi đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của thành phố.

Mỗi ngày, Ban tổ chức kỳ thi cử hàng chục tình nguyện viên là sinh viên giỏi ngoại ngữ, có đầy đủ kỹ năng giao tiếp, thái độ thân thiện túc trực tại sân bay để đón và hỗ trợ các đoàn những thông tin, nội dung cần thiết.

Các tình nguyện viên túc trực ở Sân bay quốc tế Đà Nẵng 24/24 để kịp thời chào đón, thể hiện sự hiếu khách của thành phố.

Qua ghi nhận, các đoàn thí sinh đều đánh giá cao sự nhiệt tình, chu đáo của thành phố trong công tác tiếp đón. Bà Louisa Lomeli, Đội Mexico chia sẻ: “Tôi thật sự rất xúc động khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn. Tin chắc rằng, các thí sinh sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố và đất nước xinh đẹp này”.

Các tình nguyện viên tiếp đón, tặng quà cho các đoàn thí sinh quốc tế đến với Đà Nẵng.

Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 diễn ra từ ngày 14 đến 19/8. Trong đó, chiều 15/8, lễ khai mạc kỳ thi sẽ diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng). Ngày 16/8, các đội sẽ tranh tài ở các phần thi cá nhân và đồng đội.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, thành phố còn tổ chức một số trò chơi team building, giao lưu văn hóa và chuyến tham quan danh lam thắng cảnh cho thí sinh. Qua đó, tạo không khí thoải mái, hoạt động trải nghiệm bổ ích, góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.

[VIDEO] Các đoàn thí sinh tham dự VIMC 2025 đặt chân tới Đà Nẵng