Xã hội Tiếp sức Đà Nẵng sau mưa lũ: Long Châu hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn thuốc và vật tư y tế Ngay trong ngày 31/10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trao tặng 2 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu cho người dân tại Đà Nẵng. Hoạt động này nhằm chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua.

Trước tình hình mưa lũ lịch sử gây ngập sâu, sạt lở và làm tê liệt nhiều tuyến giao thông trọng điểm tại Đà Nẵng, Long Châu đã nhanh chóng huy động đội ngũ phối hợp cùng Sở Y tế thành phố gấp rút đưa thuốc và vật tư y tế đến cho bà con ở khu vực chịu thiệt hại nặng nề. Hoạt động thiết thực nhằm chung tay góp phần giúp người dân ứng phó kịp thời với các bệnh lý thường gặp sau thiên tai, đồng thời phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Long Châu phối hợp cùng Sở Y tế thành phố trao tặng thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.

Các vật phẩm thiết yếu bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc tiêu chảy, thuốc bôi ngoài da, thuốc nhỏ mắt, vitamin C, cồn điều trị nấm, lang ben, cùng bông băng, viên khử trùng nước và nhiều vật tư y tế khác nhằm chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, mất điện và thiếu thốn nguồn lực y tế.

Được biết, trong hơn một tuần qua, TP. Đà Nẵng đã hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lũ trên sông Thu Bồn đạt đỉnh vượt mức báo động 3. Mưa lớn kết hợp thủy triều dâng cao khiến nhiều khu vực ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập sâu, giao thông chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Tình hình được dự báo còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới khi mưa lớn vẫn tiếp diễn ở một số khu vực.

Khu vực miền Trung bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa lũ. (Ảnh: VGP)

Đại diện Long Châu cho biết: "Mỗi hình ảnh về người dân Miền Trung oằn mình trong bão lũ khiến chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Đó cũng là lý do chúng tôi cố gắng, nỗ lực có mặt tại những nơi cần thiết nhất, để chia sẻ phần nào khó khăn, giúp người dân giữ vững sức khỏe và tinh thần vượt qua giai đoạn gian nan này".

Trong cùng ngày 31/10, Long Châu đã trao 2 tấn thuốc, 1.000 cơ số thuốc cùng vật tư y tế hỗ trợ người dân vùng lũ tại khu vực miền Trung, Huế, Quảng Ngãi. Những hành động thiết thực này thể hiện rõ tinh thần quyết tâm của Long Châu trong hành trình vì cùng cộng đồng, đồng thời là minh chứng cho cam kết lâu dài trong việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ về chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.