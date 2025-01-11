Chính quyền - đoàn thể Chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ Ngày 31/10, Hội Nông dân thành phố huy động gần 150 cán bộ, hội viên và tình nguyện viên tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Điện Bàn và xã Duy Xuyên.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai lực lượng tới khắp các địa bàn trao quà hỗ trợ, đồng thời chung tay góp sức giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Lực lượng tình nguyện viên tập trung dọn bùn đất, rác thải tại các trường học, cơ quan, khu dân cư, tuyến đường bị ngập úng; thu gom rác, khử khuẩn, hỗ trợ người dân dọn nhà. Cùng với đó, Hội Nông dân các xã, phường ít bị ảnh hưởng cũng huy động lực lượng tham gia, góp phần khôi phục môi trường, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố trực tiếp thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng, đặc biệt là hộ nghèo, hộ có người thân bị thương vong.

Trong ngày, Hội Nông dân thành phố và Hội Nông dân phường Hòa Cường đến thăm, trao 14 triệu đồng cho 7 gia đình có người mất do mưa lũ tại phường Điện Bàn. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên nông dân Đà Nẵng.

Trong hai ngày 30 và 31/10, lực lượng đoàn viên, thanh niên của Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng hơn 5.700 túi an sinh cho người dân các xã bị cô lập do mưa lũ.

Lực lượng thanh niên của Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng túi an sinh an sinh gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu cho người dân xã Thượng Đức. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ngày 31/10, lực lượng đoàn viên, thanh niên của ban tới xã Quế Phước và xã Nông Sơn trao tặng hơn 3.000 túi an sinh an sinh gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu tiếp tế cho người dân bị cô lập do mưa lũ. Đồng thời, tiến hành dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các khu vực trọng điểm của 2 xã Quế Phước và Nông Sơn.

Trước đó, chiều 30/10, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng đã hành quân vào các vùng tâm lũ, mang theo hơn 2.700 túi an sinh trao tặng bà con tại xã Thượng Đức (1.000 túi), xã Vu Gia (700 túi), xã Hòa Tiến (500 túi) và phường Điện Bàn Đông (500 túi). Đây là những địa phương bị cô lập suốt nhiều ngày qua do nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng.