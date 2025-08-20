Giáo dục - Việc làm Tiếp sức trò nghèo trước năm học mới Để đồng hành, tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn trước thềm năm học mới 2025 - 2026, nhiều hoạt động nhân ái được các địa phương, đơn vị, hội đoàn thể triển khai thiết thực và ý nghĩa.

Chi hội phụ nữ 1 Thanh Khê (phường Thanh Khê) trao học bổng cho học sinh nghèo trước thềm năm học mới. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Học bổng yêu thương

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là bước vào năm học mới 2025 - 2026. Ngày 16/8 vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Khánh phối hợp với Công ty TNHH Yoke Apparel Việt Nam tổ chức chương trình trao học bổng cho 50 em học sinh là con phụ nữ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn phường.

Em Trịnh Xuân Hoàng (học sinh lớp 8, thôn Hòa Khê) sống với mẹ và bà ngoại, mẹ làm công nhân thu nhập thấp. Nhận được học bổng, Hoàng vui mừng nói: “Suất học bổng này không chỉ giúp em có tiền mua đồng phục, sách vở cho năm học mới mà còn tiếp động lực, niềm tin để em yên tâm học tập”.

Còn em Phạm Lê Khánh Vy (lớp 8, trú khu dân cư Đà Sơn) mồ côi mẹ từ nhỏ, một mình ba lao động tự do nuôi 3 người con ăn học, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nhận được học bổng trị giá 600 nghìn đồng, Vy dự định mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập để bước vào năm học mới.

UBND phường Hải Vân phối hợp với Công ty Annla Việt Nam tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” cho học sinh Cơ Tu. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bà Dương Thị Mỹ Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Khánh cho biết, tại chương trình đã trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại phường Thanh Khê, những ngày cận kề năm học mới, các chi hội phụ nữ tại khu dân cư dành sự quan tâm đặc biệt đến những học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Em Đoàn Nguyễn Như Ngọc (lớp 3, Trường Tiểu học Trần Cao Vân) mồ côi mẹ, được Chi hội Phụ nữ Trung Bình A3 (phường Thanh Khê) nhận đỡ đầu. Các “mẹ đỡ đầu” tặng đồng phục mới và kinh phí để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập.

Chi hội Phụ nữ Trung Bình A3 còn tặng đồng phục, áo cờ đỏ sao vàng cho các học sinh là con em của hội viên, giúp san sẻ yêu thương, tiếp thêm niềm tin trong hành trình học tập.

Đồng hành học sinh miền núi

Trong khi đó, tại phường Hải Vân - nơi có học sinh đồng bào Cơ Tu, hoạt động tiếp sức đến trường được chính quyền đặc biệt chú trọng. UBND phường Hải Vân vừa phối hợp với Công ty Annla Việt Nam tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” tại thôn Tà Lang.

Lãnh đạo xã Hòa Vang trao sách giáo khoa từ “Tủ sách giáo khoa dùng chung” cho học sinh. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại chương trình, ban tổ chức trao 91 suất quà là đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm, mỗi suất 300 nghìn đồng cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Bắc; đồng thời tặng 10 suất quà, mỗi suất 650 nghìn đồng cho các hộ nghèo tại thôn Tà Lang. Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng, cho biết đây là một trong những hoạt động đặc biệt ý nghĩa nhằm chăm lo cho học sinh khó khăn, giúp các em yên tâm học tập.

Để hỗ trợ học sinh về điều kiện học tập, UBND xã Hòa Vang vừa ra mắt mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung” cho học sinh toàn xã. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, chỉ sau 45 ngày vận động, địa phương huy động được 551 triệu đồng và 6.262 quyển sách giáo khoa, đặt tại thư viện các trường trên địa bàn xã.

Từ năm học 2025 - 2026, tủ sách có khả năng cho mượn 15.171 quyển sách giáo khoa, phục vụ 1.254 học sinh miền núi và tất cả học sinh là con em các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, con em đồng bào thiểu số và các hộ dân chưa mua sách giáo khoa.

Xã Hòa Vang phấn đấu từ năm học 2026 - 2027 trở đi sẽ huy động nguồn lực để “Tủ sách giáo khoa dùng chung” bao phủ 100% nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của con em nhân dân trên địa bàn xã (khoảng 5.000 học sinh). Đồng thời bố trí kinh phí để mua sách mới thay thế, khấu hao sách hư hỏng.

“Hằng năm, nhân dân xã Hòa Vang mượn sách giáo khoa của tủ sách để con em học tập. Sau khi học xong phụ huynh, học sinh trả lại cho tủ sách để các thế hệ học sinh kế tiếp sử dụng. Từ đó, giúp người dân tiết kiệm một khoản tiền lớn dùng mua sách giáo khoa cho con em”, ông Nguyện chia sẻ.