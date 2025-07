Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 21/7/2025: Giá cà phê đi ngang hay “đội nóc nhà”? Giá cà phê ngày 21/7 liệu có biến động? Nội địa "nóng" hơn quốc tế, trong khi nguồn cung Brazil dồi dào. Giá cà phê sẽ ổn định hay tiếp tục bứt phá?

Cập nhật giá cà phê trong nước hôm nay 20/7/2025

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ghi nhận ở mức 93.800 đồng/kg, không đổi.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 93.500 đồng/kg, không đổi.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay ghi nhận ở mức 93.800 đồng/kg, không đổi.

Tại Đắk Nông (sau khi đã sáp nhập vào Lâm Đồng), giá cà phê thu mua ở mức 94.000 đồng/kg, không đổi.

Cập nhật giá cà phê thế giới hôm nay 20/7/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 20/7/2025

Trong phiên giao dịch, giá cà phê robusta trên thị trường đi ngang, cụ thể:

Kỳ hạn tháng 9/2025 giữ nguyên ở mức 3,348 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2025 giữ nguyên ở mức 3,322 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2026 giữ nguyên ở mức 3,290 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2026 giữ nguyên ở mức 3,269 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 5/2026 giữ nguyên ở mức 3,246 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York ngày 20/7/2025

Tương tự, tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica có xu hướng giữ nguyên trong phiên giao dịch, cụ thể:

Kỳ hạn tháng 9/2025 giữ nguyên ở mức 303.60 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2025 giữ nguyên ở mức 295.95 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 3/2026 giữ nguyên ở mức 288.70 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 5/2026 giữ nguyên ở mức 283.00 cent/lb.

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 21/7/2025

Theo các chuyên gia, giá cà phê tăng mạnh trong tuần qua do được thúc đẩy bởi thông tin Mỹ dự định áp thuế 50% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, bắt đầu từ ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, nguồn cung đang rất dồi dào do vụ mùa thu hoạch ở Brazil diễn rất thuận lợi, năng suất dự báo tăng cao cũng gây áp lực về giá thời gian tới. Giới kinh doanh cà phê cho rằng, hiện nay tốc độ tăng giá trong nước đang vượt trội hơn so với thị trường thế giới.

Dự báo giá cà phê trong nước ngày 21/7/2025

Với việc giá cà phê trong nước đã tăng mạnh trong tuần qua và duy trì mức ổn định vào ngày 20/7, cùng với nhu cầu mua hàng nội địa vẫn đang ở mức cao (biểu hiện qua việc giá nội địa cao hơn giá quốc tế tới 7.000 đồng/kg), nhiều khả năng giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục duy trì đà ổn định hoặc có thể có những biến động nhẹ vào ngày mai.

Tuy nhiên, áp lực từ nguồn cung dồi dào từ vụ mùa Brazil có thể hạn chế đà tăng mạnh. Do đó, dự báo giá cà phê trong nước ngày 21/7/2025 có thể dao động quanh mức hiện tại (93.500 – 94.000 đồng/kg), với khả năng ổn định hoặc tăng nhẹ trong biên độ hẹp.

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 21/7/2025

Giá cà phê Robusta và Arabica trên các sàn giao dịch quốc tế đã có mức tăng trưởng mạnh trong tuần qua, chủ yếu do thông tin về thuế nhập khẩu của Mỹ đối với cà phê Brazil. Tuy nhiên, áp lực nguồn cung dồi dào từ vụ mùa thu hoạch thuận lợi ở Brazil có thể gây áp lực lên giá. Với việc giá giữ nguyên trong ngày 20/7, có thể thị trường đang chờ đợi thêm thông tin hoặc các yếu tố mới để định hình xu hướng.

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 21/7/2025 có thể ổn định hoặc có xu hướng điều chỉnh nhẹ, tùy thuộc vào diễn biến tâm lý thị trường và thông tin về nguồn cung/cầu mới nhất. Khả năng tăng mạnh như tuần trước có thể sẽ khó xảy ra nếu không có thêm yếu tố hỗ trợ đủ lớn.

Xu hướng tương lai chung

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể chịu tác động bởi sự cân bằng giữa yếu tố hỗ trợ từ thông tin thuế nhập khẩu của Mỹ và yếu tố gây áp lực từ nguồn cung dồi dào của Brazil. Nhu cầu mua hàng nội địa tại Việt Nam đang là một yếu tố tích cực riêng biệt.

Về dài hạn, nếu thông tin về thuế nhập khẩu của Mỹ đối với cà phê Brazil được xác thực và thực thi, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ giá cà phê. Tuy nhiên, nếu nguồn cung cà phê từ Brazil tiếp tục duy trì ở mức cao và đạt năng suất tốt, áp lực giảm giá vẫn có thể hiện hữu. Các yếu tố như biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vụ mùa, tình hình kinh tế toàn cầu và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng sẽ là những yếu tố quan trọng định hình xu hướng giá cà phê trong tương lai.