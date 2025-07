Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 7/7/2025 ổn định tạm thời hay sóng ngầm dưới đáy Giá cà phê ngày 7/7/2025 trong nước và quốc tế ổn định, khó bứt phá hay có đợt biến động lớn. Tồn kho thấp hỗ trợ giá, nhưng nguồn cung toàn cầu và thời tiết tạo áp lực khó lường.

Dự báo giá cà phê ngày mai 7/7/2025 ổn định tạm thời hay sóng ngầm dưới đáy

Cập nhật giá cà phê trong nước hôm nay 6/7/2025

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 96,300 0 Lâm Đồng 95,800 0 Gia Lai 96,300 0 Đắk Nông 96,400 0

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ghi nhận ở mức 96.300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 95.800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay ghi nhận ở mức 96.300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Tại Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 96.400 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Cập nhật giá cà phê thế giới hôm nay 6/7/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 6/7/2025

Trong phiên giao dịch gần đây, giá cà phê robusta trên thị trường giữ ổn định, cụ thể như sau:

Kỳ hạn tháng 9/2025 duy trì ở mức 3.677 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 11/2025 duy trì ở mức 3.615 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 1/2026 duy trì ở mức 3.562 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 3/2026 duy trì ở mức 3.528 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 5/2026 duy trì ở mức 3.491 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Giá cà phê Arabica New York ngày 6/7/2025

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giữ ổn định trong phiên giao dịch ngày 5/7/2025, cụ thể:

Kỳ hạn tháng 09/2025 duy trì ở mức 289,60 cent/lb, không đổi so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 12/2025 duy trì ở mức 284,15 cent/lb, không đổi so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 03/2026 duy trì ở mức 278,80 cent/lb, không đổi so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 05/2026 duy trì ở mức 273,95 cent/lb, không đổi so với phiên trước.

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 7/7/2025

Dự báo giá cà phê ngày mai 7/7/2025 có thể tiếp tục đi ngang với những biến động nhẹ theo chiều hướng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người trồng và nhà xuất khẩu cà phê trên toàn cầu.

Dự báo giá cà phê trong nước ngày 7/7/2025

Dự báo giá cà phê ngày mai 7/7/2025 tại thị trường trong nước được nhận định sẽ duy trì ổn định hoặc có thể tăng nhẹ trong ngắn hạn. Với nguồn cung robusta Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định và xu hướng giá arabica quốc tế giảm do kỳ vọng sản lượng Brazil phục hồi, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ dao động quanh mức hiện tại. Tại các vùng trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê hôm nay không có biến động, lần lượt ghi nhận ở mức 95.800 – 96.400 đồng/kg. Nếu tâm lý giữ hàng của nông dân và thương lái tiếp tục duy trì, thị trường có thể giữ được sự ổn định trong vài phiên tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng diễn biến thời tiết và các yếu tố thị trường toàn cầu vẫn có thể tạo ra những biến động bất ngờ, ảnh hưởng đến xu hướng giá trong thời gian tới.

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 7/7/2025

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 7/7/2025 được dự đoán sẽ duy trì xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ. Theo ghi nhận từ phiên giao dịch ngày 6/7, thị trường cà phê arabica đang chịu áp lực giảm nhẹ do kỳ vọng sản lượng tại Brazil niên vụ 2026 sẽ hồi phục nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và lượng mưa đều đặn tại các vùng trồng chính.

Trên sàn London, giá cà phê robusta giữ vững ở các kỳ hạn chính, với mức giá dao động quanh 3.490 – 3.680 USD/tấn, không có biến động đáng kể so với phiên trước. Tương tự, sàn New York ghi nhận giá arabica duy trì ổn định quanh ngưỡng 273 – 290 cent/lb tùy từng kỳ hạn, phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa cung cầu.

Mặc dù giá arabica vẫn ở mức kinh tế bền vững trên 2,50 USD/pound, nhưng khả năng tăng mạnh trong ngắn hạn là hạn chế do tồn kho toàn cầu thấp và chi phí sản xuất cao. Trong khi đó, robusta được dự báo có thể tăng nhẹ nhờ nhu cầu phối trộn cà phê robusta và arabica vẫn duy trì ở mức cao, cùng với nguồn cung arabica được cải thiện.

Với tình hình hiện tại, giá cà phê quốc tế có thể tiếp tục ổn định hoặc biến động nhẹ, nhưng vẫn cần theo dõi sát sao các yếu tố thời tiết và diễn biến thị trường toàn cầu để có dự báo chính xác hơn trong những phiên tới.

Nguyên nhân khiến giá cà phê có thêm đợt tăng đầu tuần

Giá cà phê nội địa Việt Nam trong tuần này đã có sự phục hồi nhờ vào lượng tồn kho thấp và những thông tin tích cực liên quan đến chính sách thuế quan thương mại. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), phần lớn cà phê của các hộ nông dân đã được bán trước đó với tỷ lệ tồn kho còn lại chỉ khoảng 10%-15%, tạo áp lực giảm nguồn cung ngắn hạn, góp phần đẩy giá tăng.

Tuy nhiên, đà tăng này vẫn còn hạn chế do áp lực từ nguồn cung gia tăng tại các quốc gia sản xuất lớn khác như Indonesia và Brazil. Cụ thể, xuất khẩu cà phê robusta từ đảo Sumatra (Indonesia) trong tháng 5 tăng mạnh 137% so với tháng trước, khiến mức cộng giá cà phê Sumatra giảm theo xu hướng toàn cầu. Ngoài ra, tiến độ thu hoạch cà phê arabica tại Brazil cũng chậm hơn so với năm ngoái, làm giảm nguồn cung tạm thời trên thị trường.

Các hoạt động giao dịch trên thị trường trong nước diễn ra khá thận trọng, khi phần lớn thương nhân và người trồng cà phê vẫn giữ tâm lý dè dặt, chờ đợi diễn biến rõ ràng hơn. Mức cộng giá cà phê robusta loại 2 tại Việt Nam hiện dao động từ 70–80 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn trên sàn London, phản ánh sự cân bằng giữa cung cầu trong giai đoạn này.

Lưu ý cho người trồng cà phê

Người trồng cà phê cần lưu ý rằng, mặc dù giá có xu hướng tăng trở lại, nhưng áp lực từ nguồn cung toàn cầu vẫn có thể gây ra những biến động khó lường trong thời gian tới. Việc theo dõi sát sao các chính sách thuế quan, diễn biến thời tiết tại các vùng trồng chính như Brazil và Indonesia cũng như tình hình xuất khẩu là rất cần thiết để có quyết định bán hàng hợp lý.

Ngoài ra, do lượng tồn kho trong nước đã giảm mạnh, người trồng nên cân nhắc kỹ thời điểm thu hoạch và bán hàng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tránh tình trạng bán tháo khi thị trường chưa ổn định. Thận trọng trong giao dịch và cập nhật thông tin thị trường thường xuyên sẽ giúp người trồng có chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn trong bối cảnh nguồn cung và cầu trên thị trường cà phê toàn cầu vẫn đang biến động.