Lao động - Việc làm Tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho 765 công nhân Công ty RGM Đà Nẵng ĐNO - Trưa 19/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng (chuyên về may mặc, đóng tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông) tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho 765 đoàn viên, người lao động của công ty.

Hơn 760 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV RGM thưởng thức “Bữa cơm công đoàn” trong không khí vui vẻ, thân tình. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng dự “Bữa cơm công đoàn” có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương trao hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các đoàn viên, người lao động thưởng thức “Bữa cơm công đoàn” trong không khí thân tình cùng với lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty và cùng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn, giữa công nhân, người lao động với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương (bên phải) trao hỗ trợ kinh phí cho đại diện Công đoàn Công ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao hỗ trợ kinh phí hơn 22 triệu đồng cho đơn vị tổ chức "Bữa cơm công đoàn".