Đời sống Tô thắm vẻ đẹp nhân tình thuần hậu của người Hội An Bằng những cách “cho đi” khác nhau theo khả năng của mình, anh Nguyễn Trí Minh và Bùi Đức Trung từng ngày âm thầm lan tỏa nét đẹp "nhân tình thuần hậu" con người Hội An.

Anh Nguyễn Trí Minh (giữa) trong một lần trao kinh phí vận động được từ cộng đồng đến các trường hợp khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Như một thói quen, tại Hội An, khi có một mảnh đời nào đó rơi vào hoàn cảnh cùng cực thì cộng đồng lại nghĩ về anh Nguyễn Trí Minh (trú phường Hội An), Trưởng nhóm thiện nguyện Tươi Sáng.

Anh Minh là chủ một doanh nghiệp vận tải nhưng nhiều người biết đến anh như là đầu mối bền bỉ sẻ chia với các thân phận túng khó.

Anh bộc bạch rằng bản thân không thể nhớ được đã bao nhiêu lần đứng ra kêu gọi cộng đồng quyên góp, hỗ trợ. Nhưng anh tin rằng, bản thân vẫn sẽ tiếp tục công việc đó đến khi nào còn có thể bởi đơn giản là vì nghĩa đồng bào, vì tình yêu với quê hương phố Hội.

Một cháu bé mồ côi bị bệnh hiểm nghèo, một cụ già qua đời quạnh quẽ không ai tổ chức lễ tang, "giải cứu" nông sản cho nông dân hay đồng bào khắp nơi gặp thiên tai, dịch bệnh…, đâu đâu cũng thấy dấu ân tình của Nguyễn Trí Minh.

Với nhiệt huyết, sự minh bạch và cách xử lý chu toàn cho từng trường hợp, mỗi trường hợp được kêu gọi giúp đỡ từ anh Minh đều được cộng đồng địa phương hưởng ứng mạnh mẽ, có lúc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Anh Bùi Đức Trung trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đặc biệt, số tiền kêu gọi giúp đỡ nạn nhân vụ chìm ca nô ở vùng biển Cửa Đại (năm 2022) lên đến hơn 500 triệu đồng; còn chương trình giúp đỡ đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề của bão Yagi năm ngoái tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng.

“Cuộc đời là hữu hạn, sự yêu thương tử tế là vô hạn. Niềm vui lớn nhất của mình là vẫn được mọi người tin tưởng, đồng hành trong hành trình thiện nguyện. Và hành trình này sẽ vẫn tiếp diễn bởi ngoài kia vẫn còn nhiều mảnh đời cần tương trợ”, anh Minh chia sẻ.

Anh Bùi Đức Trung hiện là công chức làm việc tại UBND phường Hội An Đông. Từ ngày còn trẻ, anh Trung đã là tấm gương tại địa phương trong hoạt động tình nguyện xã hội, nhất là hiến máu cứu người. Đến nay, anh Trung đã có 32 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 7 lần hiến máu cấp cứu.

Ngoài việc cho đi những giọt máu nghĩa tình, bản thân anh Trung cũng nhiều lần vận động người thân trong gia đình, chủ động kết nối đến nhiều câu lạc bộ hiến máu trong và ngoài địa bàn thành phố để giúp đỡ nhiều trường hợp cần máu cấp bách.

Với sự nhiệt huyết của mình, anh đã 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) tặng bằng khen và rất nhiều giấy khen khác. Nhưng hơn tất cả, điều làm bản thân anh hạnh phúc nhất là sự sẻ chia của mình đã phần nào cứu giúp được những cuộc đời.

Anh Trung kể: “Tháng 3/2021, khi đang chuẩn bị sân khấu cho đêm diễn văn nghệ của phường thì tôi nhận được tin chú Đỗ Nga (trú xã Điện Phong, nay là xã Gò Nổi) bị tai nạn đa chấn thương cần 3 đơn vị máu O để mổ gấp nhưng 2 ngày rồi chưa có. Không chần chừ, tôi gọi lại cho gia đình xác nhận thông tin và hứa với người nhà bệnh nhân 20 phút sau sẽ có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam”.

Ngay sau đó, anh Trung gọi thêm 2 người bạn tại địa phương tức tốc đến bệnh viện để làm xét nghiệm và hiến 3 đơn vị máu trong niềm cảm kích, xúc động của gia đình người bệnh.

Năm ngoái, anh Trung cũng đã quyết định đăng ký chương trình “Hiến tặng mô tạng cứu người - cho đi là còn mãi”.

“Xuất phát từ hoàn cảnh của một người hàng xóm đang phải chạy thận nhiều năm qua và phải chờ đợi rất lâu mới vỡ òa hạnh phúc khi nhận được thông tin có người cho thận, sau khi trao đổi với gia đình, mình đã tình nguyện viết đơn đăng ký hiến mô tạng bộ phận cơ thể người và được Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chấp nhận. Mình nghĩ nếu có thể giúp đỡ, chia sẻ một phần cơ thể mình để hồi sinh được những cuộc đời thì đó là việc nên làm vì cho đi là còn mãi”, anh Trung chia sẻ.