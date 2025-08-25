Thế giới Tổng thống Putin thăm Trung Quốc 4 ngày vào tuần tới ĐNO - Theo truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày vào tuần tới. Đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông Putin kể từ năm 2014.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc hội đàm ở Moscow (Nga) tháng 5/2025. Ảnh: Xinhua/Huang Jingwen



Theo RT, ngày 24/8, nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti 1 cho biết, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các cuộc đàm phán quy mô lớn giữa phái đoàn Nga và Trung Quốc đang được lên kế hoạch.

Trong chuyến thăm, ông Putin cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) dự kiến diễn ra vào ngày 31/8 và 1/9.

Trước đó, hồi tháng 6/2025, Trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết, ông Putin sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 3/9, đồng thời đánh giá chuyến thăm kéo dài như vậy là sự kiện hiếm có.

Cũng theo RT, chuyến công du sắp tới cũng làm dấy lên đồn đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump khi có nguồn tin cho rằng ông Trump có thể thăm Trung Quốc trong khoảng thời gian trùng với lịch trình của ông Putin. Trước đó, hai nhà lãnh đạo này có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska (Mỹ) đầu tháng 8/2025.

Thậm chí, một số nguồn tin còn suy đoán về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Trung Quốc - Nga sắp tới. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận khi tuyên bố “không biết gì” về khả năng này.

Chuyến công du 4 ngày của ông Putin không đơn thuần là hoạt động ngoại giao thường kỳ, mà còn phản ánh nỗ lực mở rộng không gian chiến lược của Nga trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Thông qua hội đàm song phương và đa phương, ông Putin muốn khẳng định vai trò của Nga trong các cơ chế hợp tác khu vực, đặc biệt SCO, nơi Nga và Trung Quốc giữ vai trò trụ cột; đồng thời nhấn mạnh quan hệ Nga - Trung Quốc ngày càng gắn bó, dựa trên lợi ích chung về an ninh, kinh tế và định hình trật tự quốc tế mới.