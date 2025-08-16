Phát biểu đầu tiên của Tổng thống Nga, Mỹ sau cuộc họp thượng đỉnh hẹp tại Alaska

ĐNO - Ngày 15/8, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu đầu tiên ngay sau khi kết thúc cuộc hội đàm hẹp kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi tại Alaska.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska. Ảnh: RT

Theo Đài RT (Nga), cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc sau hơn 2 tiếng rưỡi, là cuộc gặp trực tiếp dài nhất giữa hai nhà lãnh đạo, vượt qua hội nghị thượng đỉnh trước đó của họ tại Helsinki vào năm 2018.

Phát biểu ngay sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin mô tả cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng và hữu ích", đồng thời cho biết sự kiện này được tổ chức trong bầu không khí "tôn trọng lẫn nhau".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết: "Mối quan hệ của chúng ta đã xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh", đồng thời nói thêm rằng tình trạng như vậy không tốt cho cả hai quốc gia hoặc cho thế giới.

Tổng thống Putin cho biết: "Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột Ukraine và đảm bảo giải pháp cho vấn đề Ukraine mang tính lâu dài". Ông cũng nói thêm rằng Moskva hy vọng các nước châu Âu sẽ không tạo ra trở ngại hoặc tìm cách phá vỡ tiến trình dự kiến này.

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng rằng các thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ mở đường cho hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine và ông cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì những trao đổi thẳng thắn trong cuộc hội đàm mới đây.

Tổng thống Putin khẳng định nếu ông Trump làm tổng thống Mỹ vào năm 2022, sẽ không có xung đột ở Ukraine. Ông cũng cho biết đã từng cố gắng thuyết phục cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden không đẩy tình hình đến mức không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu.

Cuối bài phát biểu, ông Putin đã chuyển sang nói bằng tiếng Anh để mời ông Trump đến Moskva tham dự vòng đàm phán tiếp theo. Đáp lại, ông Trump trả lời rằng ông thấy điều đó "có thể xảy ra".

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp rất hiệu quả, thảo luận nhiều vấn đề, nhưng chưa đạt được sự hiểu biết đầy đủ và vẫn chưa có thỏa thuận nào. Ông cũng cho biết hai bên đã đạt được những tiến triển đáng kể và nhấn mạnh rằng ông có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin.

Ông Trump cũng lưu ý rằng điều quan trọng nhất là họ có cơ hội tốt để đạt được hòa bình và ông bày tỏ hy vọng sớm gặp lại ông Putin. Ông nhấn mạnh thêm rằng Tổng thống Nga cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột này giống như ông.

Trong một thông báo phát đi trước đó, Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump với sự tham gia của các phụ tá thân cận đã kết thúc khi công bố đoạn video cho thấy đoàn đại biểu Nga rời khỏi phòng họp (xem ở dưới).