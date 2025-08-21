Lâm nghiệp Trà Leng đột phá từ cây dược liệu Trong chiến lược phát triển mới, xã Trà Leng đặt mục tiêu khai thác tiềm năng dược liệu đặc trưng của vùng, nổi bật là quế Trà My và sâm Ngọc Linh với chuỗi giá trị cung ứng, giúp địa phương giảm nghèo bền vững và phát triển toàn diện trong tương lai.

Lãnh đạo xã Trà Leng và đơn vị kết nghĩa phường Sơn Trà tham quan, tìm hiểu giá trị dược liệu quế Trà My. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Mở hướng phát triển

Trà Leng được thiên nhiên ưu đãi với diện tích đất rừng rộng lớn, khí hậu mát mẻ với độ ẩm cao, trở thành điều kiện lý tưởng để phát triển cây dược liệu.

Trong đó, quế Trà My từ lâu được xem như sản vật đặc trưng của vùng đất “cao sơn ngọc quế”. Vài năm gần đây, cùng với xây dựng thương hiệu quế, địa phương nỗ lực di thực và nhân rộng phát triển vườn sâm Ngọc Linh dưới chân núi.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, toàn xã hiện có gần 3.000ha đất quy hoạch trồng quế; trong đó hơn 1.000ha đang cho khai thác, với sản lượng hằng năm đạt 70 - 80 tấn vỏ quế.

Không chỉ mang hương vị đặc trưng, quế Trà My có hàm lượng tinh dầu cao, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ gia vị, dược phẩm, mỹ phẩm đến y học cổ truyền.

Năm 2011, sản phẩm quế vỏ Trà My được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, mở ra cơ hội lớn để khẳng định thương hiệu và mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm quế của Trà Leng vẫn chủ yếu bán thô khiến giá trị kinh tế chưa cao. Trong khi đó, các bộ phận khác như thân, lá quế hầu như chưa được khai thác hiệu quả.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, đa dạng sản phẩm từ cây quế, từ đó gia tăng giá trị và tạo nguồn thu bền vững cho người dân.

“Lợi thế lớn nhất của Trà Leng chính là quế Trà My. Nếu có nhà máy chế biến sâu ngay tại địa phương, sản phẩm quế sẽ không chỉ dừng ở mức thô mà có thể trở thành tinh dầu, bột quế, dược phẩm hay mỹ phẩm cao cấp. Đây sẽ là bước đột phá để người dân tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững”, ông Nghĩa chia sẻ.

Song song với cây quế, Trà Leng nằm trong vùng quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh - loại dược liệu quý hiếm, được mệnh danh là “quốc bảo” của Việt Nam. Với khoảng 2.000ha rừng tự nhiên có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, Trà Leng có điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tích trồng sâm trong tương lai.

Địa phương đã có 5 nhóm hộ tham gia trồng sâm với diện tích 24ha, khoảng 60.000 cây giống được hỗ trợ từ các chương trình, dự án.

Kết quả bước đầu cho thấy cây sâm phát triển tốt, mở ra triển vọng để hình thành vùng chuyên canh sâm Ngọc Linh, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Kỳ vọng bước đột phá

Từ xuất phát điểm là một xã miền núi đặc biệt khó khăn, sau sáp nhập với Trà Dơn, xã Trà Leng xác định hướng đi chiến lược dựa vào lợi thế của dược liệu để bứt phá.

Trong chiến lược phát triển mới, Trà Leng định hướng đưa giá trị dược liệu đặc trưng thành sản phẩm thương hiệu, tạo sự đột phá. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Với sự đồng hành của phường Sơn Trà (đơn vị kết nghĩa) và sự tham gia của các doanh nghiệp, chính quyền và người dân Trà Leng kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá, đưa đặc sản quế và sâm Ngọc Linh trở thành “hai mũi nhọn” trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng cho hay, địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển dược liệu, nổi bật là quế Trà My và sâm Ngọc Linh. Nếu được quan tâm đầu tư đồng bộ, đây sẽ là cây làm giàu cho người dân, đồng thời tạo thương hiệu mới cho địa phương theo hướng tạo ra giá trị kinh tế gắn với gìn giữ và lan tỏa bản sắc vùng cao.

“Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi năm giảm 4 - 5% tỷ lệ hộ nghèo, thông qua phát triển vùng dược liệu, xây dựng chuỗi liên kết từ trồng trọt, chế biến và tiêu thụ”, ông Phước nói.

Để lan tỏa giá trị đặc trưng của vùng, Trà Leng mong muốn phối hợp với địa phương kết nghĩa linh hoạt tổ chức các hoạt động lễ hội thường niên về quế Trà My và sâm Ngọc Linh. Qua đó, vừa quảng bá sản phẩm, vừa tạo không gian giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng trong tương lai.

Phát huy thế mạnh riêng có, Trà Leng hướng đến mục tiêu phát triển mới từ kinh tế dược liệu, xem đó là cơ hội để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống trong tương lai gần.