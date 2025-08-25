Giáo dục - Việc làm Trái ngọt từ các kỳ thi quốc tế Năm học vừa qua, học sinh Đà Nẵng liên tục ghi dấu ấn trên đấu trường trí tuệ quốc tế với nhiều giải thưởng lớn, từ Olympic Toán học, Vật lý đến các kỳ thi nghiên cứu khoa học, Tin học quốc tế… Các em không chỉ gặt hái thành tích cá nhân mà còn góp phần khẳng định vị thế giáo dục của Đà Nẵng, minh chứng cho sự đầu tư đúng hướng và nỗ lực không ngừng của ngành giáo dục thành phố.

Thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và gia đình, bạn bè đón chúc mừng Phú Nhân và Bảo Long trở về từ Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế lần thứ 2 tại Trung Quốc. Ảnh: THU HÀ

Thành tích cao tại sân chơi quốc tế

Trở về sau hành trình chinh phục tri thức tại sân chơi trí tuệ International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI) - Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2025 diễn ra tại Trung Quốc đầu tháng 8 vừa qua, hai học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là Nguyễn Phú Nhân và Hoàng Công Bảo Long đã xuất sắc đoạt huy chương vàng và huy chương đồng.

IOAI là sân chơi trí tuệ quốc tế, có sự tham gia của học sinh trung học xuất sắc nhất toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thí sinh tham gia phải trải qua các vòng thi đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, kỹ năng lập trình, tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bày tỏ, thành tích của Nguyễn Phú Nhân và Hoàng Công Bảo Long không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê học tập, mà còn là niềm tự hào của nhà trường và gia đình. Các em đã góp phần khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Trước đó, tại Cuộc thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2025 tổ chức tại Bulgaria, Cáp Kim Hoàng Bảo (học sinh lớp 11A3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) cũng xuất sắc giành được huy chương đồng.

Bảo chia sẻ: “Kết quả đạt được không chỉ là thành tích của cá nhân mà đó còn là sự dìu dắt, đồng hành của các thầy cô giáo, những người đã thắp lên ngọn lửa đam mê dành cho môn Vật lý trong con đường học tập của em. Nhờ sự động viên của các thầy cô, sự quan tâm của ba mẹ đã hun đúc tinh thần học hỏi, giúp em dám mơ lớn, nghĩ xa và hành động có trách nhiệm, để em hiểu thêm rằng em cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong tương lai”.

Nối dài những thành tích tại các kỳ thi quốc tế, năm học qua còn có Huỳnh Huy Hưng và Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12A4 đoạt giải nhì tại Hội thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc tế (ISEP) lần thứ 75 năm 2025 tại Hoa Kỳ; Trần Quang Nhật, học sinh lớp 12A2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng 2 anh em Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu, lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất sắc cùng đoạt huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ hai được tổ chức tại Turkmenistan.

Đặc biệt, tại Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, đoàn Việt Nam đoạt được 18 giải cá nhân, trong đó thành phố Đà Nẵng đoạt được 1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng…

Chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận cho hay, năm học qua, toàn ngành giáo dục (thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam trước đây) tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động dạy học; tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp.

Đại diện lãnh đạo thành phố, ngành du lịch khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu 2025. Ảnh: THU HÀ

Từ đó tuyển chọn, thành lập đội tuyển tiến hành bồi dưỡng chuẩn bị tham gia các kỳ thi quốc gia một cách bài bản, chu đáo. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ở các ngành học, bậc học được giữ vững; học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia tiếp tục đạt được kết quả tốt. Đặc biệt học sinh dự các kỳ thi quốc tế đạt kết quả cao.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thành tích của học sinh thành phố Đà Nẵng (cũ) tăng vượt bậc so với năm học trước (đạt 70 giải, tăng 9 giải), trong đó có 6 giải nhất (tăng 4 giải) và 13 giải nhì, 21 giải ba, 30 giải khuyến khích; thành tích của học sinh tỉnh Quảng Nam trước đây cũng tăng lên đáng kể với tổng cộng 70 giải (tăng 12 giải), trong đó có 2 giải nhất, 12 giải nhì (tăng 1 giải), 28 giải ba (tăng 11 giải), 28 giải khuyến khích.

Tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có 3/3 dự án học sinh ngành giáo dục và đào tạo Đà Nẵng (cũ) đạt giải với 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba; học sinh tỉnh Quảng Nam trước đây có 2/3 dự án đạt giải với 1 giải nhì, 1 giải ba.

Tại Hội thi Tin học trẻ quốc gia, 24/24 học sinh thành phố Đà Nẵng (cũ) dự thi đều đạt giải (5 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 13 giải khuyến khích); có 1 học sinh đạt giải nhất, 1 học sinh đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia…

“Thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, mà còn là dấu ấn nổi bật của ngành giáo dục Đà Nẵng trên đấu trường quốc tế, là niềm tự hào của ngành giáo dục thành phố, khẳng định chất lượng đào tạo học sinh giỏi và sự quan tâm đúng hướng của thành phố trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài. Đây là nguồn cổ vũ to lớn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh tiếp tục nỗ lực hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai”, bà Lê Thị Bích Thuận nói.