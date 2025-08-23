Giáo dục - Việc làm Hệ thống giáo dục Martin: Ươm mầm song ngữ cho học sinh Bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, Hệ thống giáo dục chất lượng cao Martin Academy bắt đầu triển khai chương trình “Ươm mầm song ngữ” (Việt - Anh) cho học sinh mẫu giáo đến THPT.

Hệ thống giáo dục Martin thuộc Tập đoàn Kinh tế - giáo dục Martin đầu tư xây dựng theo chuẩn quốc tế, quy mô 5ha tại đường Dũng sĩ Điện Ngọc, phường Điện Nam Đông, thành phố Đà Nẵng. Ảnh XUÂN LAN

Hệ thống giáo dục Martin Academy (MTA) là trường phổ thông liên cấp đào tạo từ mầm non đến THPT. Để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, MTA hiện triển khai 3 chương trình đào tạo: Chất lượng cao, Song ngữ và Quốc tế. Chương trình học tại nhà trường được thiết kế riêng biệt, kết hợp hài hòa giữa phát triển giáo dục toàn diện theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tăng cường tiếng Anh ứng dụng theo chuẩn quốc tế.

Cô Thuận Ái, Phó hiệu trưởng MTA cho biết, với phương pháp học tập chủ động, lấy trẻ làm trung tâm, chương trình mẫu giáo của MTA được thiết kế đặc biệt nhằm khơi gợi niềm vui học tập, phát triển khả năng sáng tạo và hình thành các kỹ năng nền tảng cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Thời khóa biểu được xây dựng linh hoạt, mỗi hoạt động kéo dài 20 - 30 phút xen kẽ các hoạt động vui chơi và nghỉ ngơi, phù hợp với nhịp sinh học của trẻ mầm non.

Bên cạnh đó, chương trình tiểu học được MTA thiết kế nhằm xây dựng nền tảng vững chắc về tri thức và kỹ năng, nuôi dưỡng sự tự tin, tính độc lập và niềm đam mê học hỏi suốt đời ở học sinh. Nhà trường chú trọng phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp trong môi trường học tập đa văn hóa, cân bằng giữa học thuật và cá nhân.

Với chương trình THCS, MTA tập trung vào việc nâng cao tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề phức tạp, chuẩn bị cho học sinh không chỉ kiến thức mà còn phát triển thành những cá nhân tự chủ, có trách nhiệm và sẵn sàng cho các bậc học cao hơn.

Đặc biệt, từ năm học 2025 - 2026, Martin Academy và Trường Quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School (IGS) hợp tác triển khai các môn học bắt buộc của chương trình Song Bằng Tú tài Quốc tế (Core subjects of Dual Diploma Program) gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học xã hội (Sử, Địa), Khoa học tự nhiên (Sinh, Lý, Hóa) từ tiểu học đến THCS. Bên cạnh đó, học sinh cũng được học các môn Công nghệ, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Ngữ văn, Tin học và Hoạt động trải nghiệm.

Chương trình THPT tại MTA được thiết kế để trang bị cho học sinh kiến thức chuyên sâu và kỹ năng toàn diện, giúp các em tự tin chinh phục cánh cửa các trường đại học hàng đầu và vững bước vào kỷ nguyên toàn cầu. Nhà trường tập trung vào việc phát triển tư duy độc lập, khả năng nghiên cứu học thuật và tinh thần trách nhiệm.

Đây là giai đoạn học sinh chính thức học và tích lũy các tín chỉ cần thiết để đạt được đồng thời bằng Tú tài Việt Nam và bằng Tú tài Mỹ từ Ivy Global School, mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội khi ứng tuyển vào các trường đại học uy tín trên toàn thế giới.