Tranh trên phố cổ Hội An

TRẦN VIỆT HOÀNG 10/08/2025 07:20

Ai vẽ tranh ở đây
không cửa sổ nhìn ta chỉ trả lời ngần ấy
đừng mải tìm người
hãy nhìn vào đám mây trong đó
dấu cọ xưa rồi nỗi buồn còn rõ

Phố cổ nhiều sắc nắng
người nhìn mùa hạ rồi nghĩ về ô cửa
bức tranh kia thấu suốt chuyển dời
những sắc màu dẫn gợi nhiều hơn

Ta ngắm tranh mà không cần người gọi
cánh hoa rơi trắc ẩn
phố mãi nét xưa
gương mặt người vẽ cũng đầy tình như phố
Trên phố quen vẫn lạc
nét phác khiến ta đi không tưởng
mù sương nào người bắt đầu cầm cọ
ngọn gió xa biết phố thôi mơ

Câu hỏi ấy cứ để khôn nguôi
nỗi buồn tranh xanh vào mây phố
sông Hoài lặng im khởi nguồn
căn nhà phố cổ vỗ về những nỗi niềm muôn thuở
chiều từ lâu đã loang màu lên trống vắng.

