Thơ Tranh trên phố cổ Hội An Ai vẽ tranh ở đây

không cửa sổ nhìn ta chỉ trả lời ngần ấy

đừng mải tìm người

hãy nhìn vào đám mây trong đó

dấu cọ xưa rồi nỗi buồn còn rõ

Phố cổ nhiều sắc nắng

người nhìn mùa hạ rồi nghĩ về ô cửa

bức tranh kia thấu suốt chuyển dời

những sắc màu dẫn gợi nhiều hơn

Ta ngắm tranh mà không cần người gọi

cánh hoa rơi trắc ẩn

phố mãi nét xưa

gương mặt người vẽ cũng đầy tình như phố

Trên phố quen vẫn lạc

nét phác khiến ta đi không tưởng

mù sương nào người bắt đầu cầm cọ

ngọn gió xa biết phố thôi mơ

Câu hỏi ấy cứ để khôn nguôi

nỗi buồn tranh xanh vào mây phố

sông Hoài lặng im khởi nguồn

căn nhà phố cổ vỗ về những nỗi niềm muôn thuở

chiều từ lâu đã loang màu lên trống vắng.