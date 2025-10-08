Tranh trên phố cổ Hội An
Ai vẽ tranh ở đây
không cửa sổ nhìn ta chỉ trả lời ngần ấy
đừng mải tìm người
hãy nhìn vào đám mây trong đó
dấu cọ xưa rồi nỗi buồn còn rõ
Phố cổ nhiều sắc nắng
người nhìn mùa hạ rồi nghĩ về ô cửa
bức tranh kia thấu suốt chuyển dời
những sắc màu dẫn gợi nhiều hơn
Ta ngắm tranh mà không cần người gọi
cánh hoa rơi trắc ẩn
phố mãi nét xưa
gương mặt người vẽ cũng đầy tình như phố
Trên phố quen vẫn lạc
nét phác khiến ta đi không tưởng
mù sương nào người bắt đầu cầm cọ
ngọn gió xa biết phố thôi mơ
Câu hỏi ấy cứ để khôn nguôi
nỗi buồn tranh xanh vào mây phố
sông Hoài lặng im khởi nguồn
căn nhà phố cổ vỗ về những nỗi niềm muôn thuở
chiều từ lâu đã loang màu lên trống vắng.