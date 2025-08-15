Xã hội Trao tặng 60 suất quà cho học sinh khó khăn xã Đồng Dương ĐNO - Chương trình “Tiếp sức đến trường” do Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Dương và Câu lạc bộ thơ Ban Mê, Câu lạc bộ văn thơ Sài Gòn phối hợp tổ chức trong sáng nay 15/8 trao tặng 60 suất quà đến các em học sinh khó khăn của xã.

Chương trình trao tặng những phần quà ý nghĩa đến học sinh khó khăn của xã Đồng Dương. Ảnh: Hội LHPN xã Đồng Dương

Chương trình trao tặng 60 phần quà gồm: 30 chiếc xe đạp và 30 suất quà (gồm dụng cụ học tập và tiền mặt) cho 60 em học sinh khó khăn của xã Đồng Dương. Tổng trị giá quà gần 95 triệu đồng, do Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Dương kết nối, vận động từ những người con quê hương Đồng Dương đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ thơ Ban Mê và văn thơ Sài Gòn.

Chương trình trao tặng 30 xe đạp cho các em học sinh xã Đồng Dương. Ảnh: Hội LHPN xã Đồng Dương

Những phần quà ý nghĩa này giúp các em học sinh khó khăn có thêm điều kiện chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới 2025 - 2026.