Xã hội Tri ân các anh hùng nghĩa sĩ tại Nghĩa trủng Phước Ninh ĐNO - Sáng 15/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu trang trọng tổ chức lễ tế vong linh các anh hùng nghĩa sĩ tại Nghĩa trủng Phước Ninh (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) và Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên trái) dâng hương tại Nghĩa trủng Phước Ninh. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trước anh linh các anh hùng nghĩa sĩ, đoàn đại biểu thành phố thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm công đức tiền nhân, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng nghĩa sĩ đã hy sinh trong những năm đầu Đà Nẵng kháng Pháp, nguyện hứa sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các vị anh hùng nghĩa sĩ; đoàn kết, chung sức, quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương tại Nghĩa trủng Phước Ninh. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nghĩa trủng Phước Ninh được lập từ năm 1876, là nơi ghi dấu thiêng liêng những anh hùng vô danh đã ngã xuống trong các trận đánh oanh liệt với quân Pháp khi thực dân đánh chiếm Đà Nẵng từ năm 1858 -1860.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu dâng hương tại Nghĩa trủng Phước Ninh. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nghĩa trủng gồm hơn 1.500 ngôi mộ, đặc biệt nơi này còn lưu giữ một văn bia đá sa thạch màu xanh đen rất có giá trị và mộ của 2 vị tướng Nguyễn Viết Thứ và Nguyễn Thượng Chất.

Lãnh đạo phường Hòa Cường dâng hương tại Nghĩa trủng Phước Ninh. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong quá trình chỉnh trang đô thị của thành phố, các ngôi mộ này đã được di dời đến Nghĩa trủng Hòa Vang và Nghĩa trang Sơn Gà (thuộc xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng).

Bia di tích Nghĩa trủng Phước Ninh là hiện vật gốc, độc bản, mang những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bia di tích Nghĩa trủng Phước Ninh là hiện vật gốc, độc bản, mang những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt, có giá trị văn học mang tính chiến đấu sâu sắc.

Nội dung văn bia đã giúp thế hệ sau biết được số lượng hài cốt quy tập, danh sách những người đứng ra điều hành công việc có ý nghĩa này, lý do chọn nơi đặt Nghĩa trủng, tên họ của tác giả văn bia.

Nghi lễ rước lễ vật. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Toàn bộ nội dung văn bia đề cao nghĩa khí, ca tụng nghĩa sĩ, tôn vinh nghĩa dân, những người đã xả thân vì đất nước.

Năm 1988, Nghĩa trủng Phước Ninh được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Nghi lễ trong lễ tế các anh hùng nghĩa sĩ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nghi lễ đọc sớ trong lễ tế các anh hùng nghĩa sĩ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các cựu chiến binh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng nghĩa sĩ. Ảnh: ĐẮC MẠNH