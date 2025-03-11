Khoa học - Công nghệ Triển khai thi hành Luật Hóa chất trên địa bàn thành phố UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Hóa chất trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện, như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến Luật Hóa chất, các văn bản hướng dẫn thi hành và hướng dẫn cấp phép đủ điều kiện về hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

triển khai Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành đến doanh nghiệp theo phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố; kiểm tra việc thi hành Luật Hóa chất và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn thành phố.

Triển khai Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành thi hành trong hoạt động hóa chất về nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh; phối hợp với các cơ quan liên quan trong khai báo, kiểm tra, kiểm soát hóa chất nguy hiểm và thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hóa chất theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố;

triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về hóa chất liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành trên địa bàn thành phố.