Triệt phá nhanh vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài

PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG 19/08/2025

ĐNO - Chỉ trong 6 giờ đồng hồ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng triệt phá vụ trộm cắp tài sản nghiêm trọng tại phường Ngũ Hành Sơn, bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài và thu hồi toàn bộ tài sản bị mất.

untitled-1.jpg
Hai đối tượng Xia Feiyang (SN 2006,) và Zhang Haoran tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 15 giờ ngày 16/8, một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại số 120 đường Lê Quang Đạo (phường Ngũ Hành Sơn). Chị L.T.T.T. (SN 2000, xã Hà Nha) và anh L.P. (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) trở về nhà thì phát hiện tầng 2 bị xáo trộn, nhiều tài sản giá trị bị lấy cắp gồm: tiền mặt, trang sức và túi xách hàng hiệu, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Xia Feiyang (SN 2006,) và Zhang Haoran (SN 2008) tại sân bay quốc tế Đà Nẵng khi các đối tượng đang tìm cách bỏ trốn về nước. Toàn bộ tang vật, bao gồm: tiền mặt, trang sức và túi xách được thu hồi.

z6922075809691_87688c45a69192fcd4728085ce8e3623(1).jpg
Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã cùng Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc - hiện đang bỏ trốn) lên kế hoạch và thực hiện vụ trộm. Trong đó, Wang Meng giữ vai trò chủ mưu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Wang Meng và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


      An ninh trật tự
      Triệt phá nhanh vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài

