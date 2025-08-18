An ninh trật tự Làm rõ vụ trộm cắp tài sản hơn 1,4 tỷ đồng tại doanh nghiệp ở Đà Nẵng ĐNO - Cơ quan công an vừa khởi tố nhiều đối tượng liên quan vụ trộm cắp nguyên liệu sản xuất nến tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Cơ quan công an triệu tập làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21/7, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Đà Nẵng) phát hiện nhiều kiện sáp Paraffin (nguyên liệu sản xuất nến) bị tháo niêm phong với tổng cộng khoảng 21 tấn hàng hóa bị mất trộm, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhanh chóng phối hợp công an địa phương điều tra. Sau gần một tháng làm việc khẩn trương, đến ngày 14/8, lực lượng chức năng làm rõ 8 đối tượng liên quan.

Cầm đầu nhóm trộm cắp là Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc và Đỗ Quang Sang, đều là nhân viên Công ty TNHH Sinaran Việt Nam.

Các đối tượng này bàn bạc, lợi dụng ca trực để vô hiệu hóa camera giám sát, mở kho chứa hàng và sử dụng xe nâng tráo đổi thùng hàng. Để thực hiện trót lọt các phi vụ, nhóm lôi kéo thêm Mai Duy Hưng (nhân viên kho), Lê Xuân Vinh (bảo vệ) và Trần Phan Huy Thông (lái xe công ty).

Đáng chú ý, nhóm đối tượng móc nối với Nguyễn Phúc Thế Hùng, chủ một cơ sở sản xuất nến để tiêu thụ số sáp trộm cắp với giá 28 nghìn đồng/kg, dù Hùng biết rõ nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, các đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 2 tấn sáp từ N.V.T, người mua lại từ Hùng và 728kg sáp tại cơ sở sản xuất của Hùng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”; riêng Nguyễn Phúc Thế Hùng bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.