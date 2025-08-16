Thứ Bảy, 16/8/2025
Quốc phòng - An ninh

Triệt phá thành công đường dây vận chuyển gần 300kg ma túy

H.ANH 16/08/2025 19:06

ĐNO - Tối 16/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, BĐBP thành phố vừa phối hợp với các lực lượng, đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

MAATUY 1
Gần 300kg ma túy được các đối tượng vận chuyển trái phép. Ảnh: BĐBP thành phố Đà Nẵng

Lúc 9 giờ, ngày 15/8/2025, tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung thuộc Cục PCMT&TP Bộ đội Biên phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng là N.T.L. (trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) và Đ.B.H.C. (trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

MA TUY 300KG
Đối tượng cùng tang vật tại hiện trường bắt giữ. Ảnh: BĐBP thành phố Đà Nẵng

Tang vật thu giữ gồm 295,5kg ma túy các loại, 2 xe ô tô và các tang vật, tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L., các lực lượng thu giữ thêm 2 khẩu súng, gồm 1 súng AK, 1 súng tự chế, cùng 7 viên đạn.

Hiện Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đang tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật.

[VIDEO] - Lực lượng biên phòng, công an phối hợp, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy:

      Triệt phá thành công đường dây vận chuyển gần 300kg ma túy

