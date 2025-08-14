Thứ Năm, 14/8/2025
Công an xã Hà Nha bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

THÀNH CÔNG - TRANG PHƯƠNG 14/08/2025 15:11

ĐNO - Nhóm đối tượng vào nghĩa trang tổ chức sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an xã Hà Nha phát hiện, bắt giữ.

z6902816549345_3deb15365419f8fa1dd11c2e7911edfb.jpg
Tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14/8, đại diện Công an xã Hà Nha cho hay đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý một nhóm đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 11 giờ 15 phút ngày 12/8, khi tuần tra tại khu vực nghĩa trang Phước Định, lực lượng Công an xã Hà Nha phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: N.K.Q.H. (SN 1993), P.Q.T. (SN 2007, cùng thôn Phước Định) và L.V.H. (SN 2000, thôn Lam Phụng, xã Hà Nha).

Tổ công tác khống chế, thu giữ tang vật gồm 2 xe máy, 3 điện thoại di động và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

