Xã hội Trụ sở UBND xã miền núi Hùng Sơn bị nứt gãy, xô lệch, có nguy cơ đổ sập ĐNO - Chiều 31/10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến địa phương bị cô lập hoàn toàn; trụ sở UBND xã bị nứt gãy, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trụ sở xã Hùng Sơn sạt lở xô lệch, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: PARAI

Theo ông Buôn, đợt mưa lũ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, các tuyến đường giao thông huyết mạch lên trung tâm xã, đường đi vào các khu dân cư đều bị sạt lở chia cắt với nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, nhiều trụ điện bị ngã đổ, gây mất điện toàn xã; hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng hư hỏng nặng. Mạng viễn thông và sóng điện thoại gần như không còn hoặc chỉ chập chờn ở một số khu vực, làm ảnh hưởng lớn đến công tác liên lạc, chỉ đạo và điều hành của chính quyền địa phương.

Công trình trụ sở UBND xã bị xô lệch, nứt gãy. Ảnh: PARAI

Đặc biệt, khu vực trụ sở UBND xã Hùng Sơn đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Tường nhà bị nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, một số phòng làm việc bị đất đá tràn vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. "Nếu mưa lớn tiếp tục, có khả năng trụ sở sẽ sập đổ", ông Buôn nhận định.

Chính quyền xã Hùng Sơn khuyến cáo người dân không đến gần khu vực trụ sở xã và các vị trí có dấu hiệu nứt, lún, sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Hàng nghìn khối đất đá từ taluy dương tràn vào trụ sở. Ảnh: PARAI

Hiện các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực khắc phục hậu quả, tập trung thu dọn đất đá, thông tuyến các đoạn đường bị chia cắt, từng bước khôi phục giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền xã Hùng Sơn đề nghị bà con hạn chế tối đa việc di chuyển, tuyệt đối không qua lại các điểm ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở. Mọi thông tin chính thức sẽ được xã cập nhật liên tục ngay khi điều kiện cho phép.