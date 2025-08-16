Tin văn nghệ Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 giành Nhất toàn đoàn hội thi văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ” ĐNO - Tối 15/8, tại sân khấu Quảng trường công viên biển Hà Khê, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thanh Khê phối hợp Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2025.

Một tiết mục ở nội dung hát múa. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham gia hội thi có 5 đơn vị gồm các Đoàn trường: THPT Quang Trung; THPT Thanh Khê; THPT Thái Phiên; Trung cấp Ý Việt và Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2. Mỗi đội thi tham gia thi ở hai nội dung: các tiết mục hát múa, dân vũ và nội dung thi nhảy Flashmob, nhảy hiện đại.

Đội thi tham gia ở nội dung thi nhảy Flashmob, nhảy hiện đại. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn Trường THPT Quang Trung và giải ba thuộc về Đoàn Trường THPT Thanh Khê.

Theo Ban giám khảo, các tiết mục nhảy hiện đại đầy hấp dẫn, mang sức mạnh của tuổi trẻ và lôi cuốn khán giả. Ảnh: ĐẮC MẠNH.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

