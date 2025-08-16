Thứ Bảy, 16/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tin văn nghệ

Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 giành Nhất toàn đoàn hội thi văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ”

ĐẮC MẠNH 16/08/2025 09:33

ĐNO - Tối 15/8, tại sân khấu Quảng trường công viên biển Hà Khê, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thanh Khê phối hợp Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2025.

MUA 1
Một tiết mục ở nội dung hát múa. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham gia hội thi có 5 đơn vị gồm các Đoàn trường: THPT Quang Trung; THPT Thanh Khê; THPT Thái Phiên; Trung cấp Ý Việt và Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2. Mỗi đội thi tham gia thi ở hai nội dung: các tiết mục hát múa, dân vũ và nội dung thi nhảy Flashmob, nhảy hiện đại.

NHAY TK 1
Đội thi tham gia ở nội dung thi nhảy Flashmob, nhảy hiện đại. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn Trường THPT Quang Trung và giải ba thuộc về Đoàn Trường THPT Thanh Khê.

NHAY TK 2
Theo Ban giám khảo, các tiết mục nhảy hiện đại đầy hấp dẫn, mang sức mạnh của tuổi trẻ và lôi cuốn khán giả. Ảnh: ĐẮC MẠNH.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Sôi động cuộc thi nhảy hiện đại 'Thanh niên Đà Nẵng - Khát vọng bay cao'

Sôi động cuộc thi nhảy hiện đại 'Thanh niên Đà Nẵng - Khát vọng bay cao'

Phường Thanh Khê
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Sôi động cuộc thi nhảy hiện đại 'Thanh niên Đà Nẵng - Khát vọng bay cao'

Sôi động cuộc thi nhảy hiện đại 'Thanh niên Đà Nẵng - Khát vọng bay cao'

Xem thêm Tin văn nghệ
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tin văn nghệ
      Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 giành Nhất toàn đoàn hội thi văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ”

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO