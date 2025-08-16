Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 giành Nhất toàn đoàn hội thi văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ”

Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 giành Nhất toàn đoàn hội thi văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ”
ĐNO - Tối 15/8, tại sân khấu Quảng trường công viên biển Hà Khê, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thanh Khê phối hợp Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2025.
Tham gia hội thi có 5 đơn vị gồm các Đoàn trường: THPT Quang Trung; THPT Thanh Khê; THPT Thái Phiên; Trung cấp Ý Việt và Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2. Mỗi đội thi tham gia thi ở hai nội dung: các tiết mục hát múa, dân vũ và nội dung thi nhảy Flashmob, nhảy hiện đại.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn Trường THPT Quang Trung và giải ba thuộc về Đoàn Trường THPT Thanh Khê.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.