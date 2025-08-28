Giáo dục - Việc làm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đón tân sinh viên ĐNO - Ngày 28/8, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tổ chức đón tân sinh viên đến nhập học.

Sinh viên làm thủ tục nhập học Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật sáng 28/8. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm học 2025 - 2026, nhà trường tuyển 1.800 chỉ tiêu cho 24 ngành/chuyên ngành đào tạo, trong đó mở mới ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và Mô phỏng số trong cơ khí).

Hiện có 1.830 thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên làm thủ tục nhập học, nhà trường chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, phòng học, ký túc xá...

Các đoàn viên thanh niên nhà trường hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh làm thủ tục nhập học, đăng ký ở ký túc xá, tìm nhà trọ… Đồng thời, nhà trường bố trí khu vực riêng dành cho phụ huynh, tạo không gian thoải mái và giúp quý phụ huynh yên tâm trong suốt quá trình nhập học.

Nhiều doanh nghiệp trao tặng học bổng cho các tân sinh viên có điểm đầu vào cao. Ảnh: NGỌC HÀ

Dịp này, nhiều doanh nghiệp trao tặng học bổng cho các tân sinh viên là thủ khoa và á khoa năm 2025 với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.