Xã hội Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi kỷ niệm 40 năm thành lập ĐNO - Sáng 16/8, Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi (xã Gò Nổi, TP.Đà Nẵng) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận.

Đồng chí Trần Anh Tuấn (bên phải) tặng lẵng hoa của UBND TP.Đà Nẵng chúc mừng nhà trường. Ảnh: CÔNG TÚ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thầy giáo Lê Ngọc Hưng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi chia sẻ, sau khi 3 xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong (vùng Gò Nổi, Điện Bàn cũ) kiến nghị thành lập trường cấp III khu vực Gò Nổi để con em được tiếp tục được học lên cấp 3, năm học 1985 - 1986, trường PTTH chính thức ra đời và đi vào hoạt động.

Lãnh đạo UBND thành phố và Sở GD-ĐT dự lễ kỷ niệm. Ảnh: CÔNG

Trải qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn hăng say truyền đạt kiến thức; bám lớp, bám trường vì đàn em thân yêu. Sau nhiều lần đổi tên, kể từ năm học 2000 - 2001, đơn vị chính thức mang tên THPT Phạm Phú Thứ. Ngày 24/7/2025, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quyết định số 610, theo quyết định này, đơn vị được đổi tên thành Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi.

Đồng chí Trần Anh Tuấn tặng Cờ của UBND thành phố ghi nhận thành tích 40 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi. Ảnh: CÔNG TÚ

Tọa lạc trung tâm vùng Gò Nổi, nhà trường không ngừng phấn đấu, nỗ lực dạy - học để xứng đáng truyền thống anh hùng, hiếu học của quê hương. Trải qua 40 năm, Trường THPT Phạm Phú Thứ nay đã trở thành một trong những trường THPT có uy tín với đội ngũ cán bộ, giáo viên giàu tâm huyết, cơ sở vật chất khang trang. Hàng nghìn học sinh được nâng cánh ước mơ bước vào giảng đường. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp và đại học càng cao.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận trao Bằng khen cho tập thể nhà trường. Ảnh: CÔNG TÚ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đánh giá cao và biểu dương nhà trường đã trải qua một chặng đường 40 năm đầy gian truân, giữa muôn vàn khó khăn song rất đỗi tự hào. Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi được tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, năm học 2003 - 2004, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tặng giấy khen cho các thầy, cô giáo có thành tích tiêu biểu. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo đồng chí Trần Anh Tuấn, buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), chính quyền 2 cấp từng bước đi vào hoạt động ổn định và sắp bước vào năm học mới 2025 - 2026. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đề nghị tập thể nhà trường và học sinh tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đã gặt hái để bứt phá đi lên trong thời gian đến.

Thầy Lê Ngọc Hưng tặng hoa tri ân các thầy nguyên lãnh đạo của nhà trường qua các thời kỳ. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhà trường tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Rà soát, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào dạy - học.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nắm bắt tình hình của từng gia đình các em học sinh, không để em nào phải bỏ học vì lý do kinh tế. Phát huy công tác xã hội hóa giáo dục. Tranh thủ tốt sự đồng hành hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương; nếu vượt tầm phải tham mưu để xã Gò Nổi có ý kiến đề xuất lên thành phố.

Đại diện Quỹ Tầm nhìn Gò Nổi trao tặng học bổng tổng giá trị 15 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Hồng Thắm (học sinh lớp 12/5) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: CÔNG TÚ

Dịp này, đồng chí Trần Anh Tuấn cũng đề nghị Sở GD-ĐT và các sở, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi củng cố, xây dựng đơn vị xứng đáng là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục TP.Đà Nẵng.