Chính trị Tuổi trẻ Đà Nẵng hưởng ứng chương trình “Chuyến xe tự hào Việt Nam” ĐNO - Tối 23/8, tại công viên bờ đông cầu Rồng, Trung ương Đoàn phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật “Chuyến xe tự hào Việt Nam”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Thị Mẫn đến dự.

Nghệ thuật bài chòi được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: NGỌC HÀ

Chương trình nghệ thuật “Chuyến xe tự hào Việt Nam” được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc: ca khúc “Hò vươn mình”, “Chân cứng đá mềm”, “Nối vòng tay lớn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và đặc biệt là ca khúc với chủ đề “Made in Vietnam” mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng truyền thống.



Bên cạnh đó, phần giao lưu bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể miền Trung tạo không khí vui tươi, gần gũi, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” còn có các hoạt động thăm Nhà Trưng bày Hoàng Sa – Hành trình về nguồn, khẳng định chủ quyền biển đảo; gặp gỡ, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng – lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thông qua mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”...

“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” tại Đà Nẵng là hành trình giáo dục truyền thống giúp thế hệ trẻ hiểu rõ lịch sử, trân trọng giá trị độc lập, tự do và bồi đắp khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” được lấy cảm hứng từ những đoàn văn công thời chiến, lực lượng văn hóa từng mang âm nhạc đến tiền tuyến, tiếp thêm tinh thần cho người lính và lan tỏa lòng yêu nước.

Trong thời bình, hành trình ấy được tiếp nối bằng âm nhạc trẻ trung xen lẫn nghệ thuật truyền thống tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chương trình được khởi động vào ngày 19/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh đi dọc con đường Trường Sơn huyền thoại, qua các địa phương: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 2/9.