Thể thao Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Đức ở giải thế giới 17 giờ hôm nay 25/8, tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Đức tại lượt trận thứ 2 bảng G Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đức xếp hạng 7 thế giới, trong khi Việt Nam xếp hạng 22. Ở lượt đấu đầu tiên, Đức thắng Kenya 3-1 qua đó dẫn đầu bảng. Họ hướng đến chiến thắng thứ 2 để cạnh tranh ngôi nhất bảng với Ba Lan.

Thách thức không nhỏ nhưng người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu bùng nổ, tạo bất ngờ. Đây là trận đấu then chốt bởi nếu đánh bại đối thủ, cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rộng mở bởi ở lượt trận cuối chạm trán đối thủ “dễ thở” hơn là Kenya.

Ở trận đầu tiên, dù thua Ba Lan 1-3 nhưng các cô gái Việt Nam để lại dấu ấn. Giành chiến thắng 25-23 ở ván đầu trước đội hạng ba thế giới là dấu mốc lịch sử.

Theo thống kê chuyên môn của trận đấu, Vi Thị Như Quỳnh là tay ghi điểm số một của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 20 điểm, trong đó có 18 điểm tấn công, một điểm chắn bóng và một điểm phát bóng ghi điểm trực tiếp.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng thi đấu ấn tượng, đóng góp 9 điểm từ những pha đánh nhanh hiệu quả. Đây là hai cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng nhất bên phía Việt Nam ở trận đấu tới.