Quốc phòng - An ninh

Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 300 tín đồ đạo Cao Đài

ĐNO - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Phòng An ninh nội địa tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 300 chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Cao Đài.