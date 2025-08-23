Quốc phòng - An ninh Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số ĐNO - Nhiều hoạt động dân vận ý nghĩa vừa được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (trụ sở đóng tại xã Núi Thành) triển khai nhằm hỗ trợ ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ngãi.

Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng quà bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NAM TRUNG



Ngày 22 và 23/8, tại phường Trà Câu và xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hai chương trình ý nghĩa: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Thị Tuyết Nhung tham dự hoạt động.

Phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân. Ảnh: NAM TRUNG

Tại phường Trà Câu, hơn 100 ngư dân, chủ tàu cá và các hộ kinh doanh hải sản được nghe phổ biến về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Những thông tin dễ hiểu về vùng biển được phép đánh bắt, khu vực cấm, cách sử dụng thiết bị giám sát hành trình và quy định báo cáo minh bạch khi đánh bắt trên biển, các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với vi phạm IUU được truyền tải sinh động.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng quà đồng bào dân tộc, tôn giáo xã Măng Đen. Ảnh: NAM TRUNG



Tại xã Măng Đen, chương trình hướng đến đồng bào dân tộc thiểu số với những chia sẻ gần gũi về chính sách dân tộc, khuyến khích bà con bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng 60 suất quà (700.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách và ngư dân khó khăn của xã Trà Câu; 70 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đồng bào dân tộc, tôn giáo tại xã Măng Đen.