Thứ Tư, 20/8/2025
Thể thao

U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

NGUYÊN KHANG 20/08/2025 06:30

Từ ngày 20 đến 30/8, Giải bóng đá nữ U16 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia.

web-lichgiaiu16nudna2025.png
Ảnh: VFF

Một điểm khác so với 3 mùa giải trước là giải năm nay có 9 đội bóng được chia vào 3 bảng thay vì 2 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 3 đội đứng đầu và đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất vào bán kết.

U16 nữ Việt Nam xếp ở bảng B cùng U16 nữ Myanmar và U16 nữ Campuchia. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko có hai trận đấu tại vòng bảng gặp các đối thủ Campuchia và Myanmar, lần lượt vào ngày 21/8 và 25/8.

Chuẩn bị cho giải đấu khu vực, U16 nữ Việt Nam có một tháng tập huấn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) với 5 trận đấu giao hữu cùng các “quân xanh” là U19 nữ của các đội Hà Nam, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Trước khi sang Indonesia, HLV Okiyama Masahiko công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U16 nữ Việt Nam dự giải.

Đây là những cầu thủ trẻ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phù hợp với chiến thuật của chiến lược gia người Nhật Bản trong tổng số 30 cầu thủ được triệu tập.

      Thể thao
      U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

