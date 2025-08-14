Thứ Năm, 14/8/2025
Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á với ngôi đầu bảng

PHI NÔNG 14/08/2025 08:10

Kết thúc vòng bảng Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Ở trận đấu cuối vòng bảng với đội tuyển nữ Thái Lan vào tối 12/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Thu Thảo. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, vào bán kết với tư cách nhất bảng A, trong khi Thái Lan nhì bảng với 6 điểm.

Sau vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, 500 triệu đồng do lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao tặng và 500 triệu đồng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trước mắt đội tuyển nữ Việt Nam là trận bán kết gặp đội nhì bảng B diễn ra ngày 16/8 trên sân Lạch Tray.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 quy tụ 8 đội tuyển, bao gồm 4 đội từng dự World Cup là Việt Nam, Thái Lan, Australia, Philippines. Trong số này, Thái Lan và Australia mang đến giải đội hình trẻ, chủ yếu U23, U21, trong khi Việt Nam, Philippines sử dụng đội hình mạnh nhất.

