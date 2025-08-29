Thứ Sáu, 29/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

U16 nữ Việt Nam và Indonesia tranh hạng ba giải Đông Nam Á

PHI NÔNG 29/08/2025 06:31

15 giờ 30 hôm nay 29/8, trên sân Manahan, U16 nữ Việt Nam gặp chủ nhà U16 Indonesia tại trận tranh hạng ba Giải vô địch U16 nữ Đông Nam Á 2025.

Ở bán kết, U16 nữ Việt Nam thua 1-3 trước U16 nữ Thái Lan. Trong khi đó, có lợi thế sân nhà và dù rất cố gắng, U16 nữ Indonesia vẫn không đứng vững trước U16 nữ Úc, chấp nhận thua 0-3.

Sau thất bại, cả U16 nữ Việt Nam và U16 nữ Indonesia không muốn rời giải tay không nên đặt quyết tâm giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba.

Với U16 nữ Việt Nam, đây là trận tranh hạng ba thứ 4 trong lịch sử tham dự của đội. Trước đó, các cô gái Việt Nam 3 lần giành huy chương Đồng năm 2009, 2018 và 2019.

Còn Indonesia, đây là cơ hội để đội chủ nhà lần đầu tiên giành huy chương sau 3 lần đều dừng chân ở vòng bảng.

Sau trận tranh hạng ba, 19 giờ 30 cùng ngày, U16 nữ Thái Lan chạm trán U16 nữ Úc trong trận chung kết.

Với U16 nữ Thái Lan, trận chung kết là dịp để họ “đòi nợ” sau thất bại 1-2 ở vòng bảng trước Úc. U16 nữ Thái Lan là đương kim vô địch và đã 3 lần vô địch trong 4 lần giải tổ chức.

Trong khi đó, Úc là nhà vô địch còn lại và đây là lần thứ hai dự giải.

Bài liên quan
Đọc tiếp
U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      U16 nữ Việt Nam và Indonesia tranh hạng ba giải Đông Nam Á

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO