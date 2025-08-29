Thể thao U16 nữ Việt Nam và Indonesia tranh hạng ba giải Đông Nam Á 15 giờ 30 hôm nay 29/8, trên sân Manahan, U16 nữ Việt Nam gặp chủ nhà U16 Indonesia tại trận tranh hạng ba Giải vô địch U16 nữ Đông Nam Á 2025.

Ở bán kết, U16 nữ Việt Nam thua 1-3 trước U16 nữ Thái Lan. Trong khi đó, có lợi thế sân nhà và dù rất cố gắng, U16 nữ Indonesia vẫn không đứng vững trước U16 nữ Úc, chấp nhận thua 0-3.

Sau thất bại, cả U16 nữ Việt Nam và U16 nữ Indonesia không muốn rời giải tay không nên đặt quyết tâm giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba.

Với U16 nữ Việt Nam, đây là trận tranh hạng ba thứ 4 trong lịch sử tham dự của đội. Trước đó, các cô gái Việt Nam 3 lần giành huy chương Đồng năm 2009, 2018 và 2019.

Còn Indonesia, đây là cơ hội để đội chủ nhà lần đầu tiên giành huy chương sau 3 lần đều dừng chân ở vòng bảng.

Sau trận tranh hạng ba, 19 giờ 30 cùng ngày, U16 nữ Thái Lan chạm trán U16 nữ Úc trong trận chung kết.

Với U16 nữ Thái Lan, trận chung kết là dịp để họ “đòi nợ” sau thất bại 1-2 ở vòng bảng trước Úc. U16 nữ Thái Lan là đương kim vô địch và đã 3 lần vô địch trong 4 lần giải tổ chức.

Trong khi đó, Úc là nhà vô địch còn lại và đây là lần thứ hai dự giải.