Thứ Tư, 27/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

U16 nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á

THÀNH DANH 27/08/2025 06:34

Vào lúc 15 giờ 30 hôm nay 27/8, trên sân Manahan (Indonesia), U16 nữ Việt Nam đối đầu U16 nữ Thái Lan tại bán kết Giải bóng đá nữ U16 Đông Nam Á 2025.

U16 nữ Việt Nam nhất bảng B, vào bán kết sau khi thắng Myanmar 2-0.

Thái Lan giành vé còn lại nhờ thắng Singapore 7-0, trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vượt Myanmar (bảng B) và Malaysia (bảng A) nhờ hiệu số.

Không chỉ là đương kim vô địch, U16 nữ Thái Lan còn giữ kỷ lục đăng quang nhiều nhất với 3 lần liên tiếp (2017, 2018, 2019) trong 4 kỳ giải gần nhất.

U16 nữ Việt Nam từng 3 lần giành hạng ba vào các năm 2009, 2018 và 2019.

Gặp U16 nữ Thái Lan tại bán kết là thử thách khó nhưng U16 nữ Việt Nam quyết tâm chiến thắng để giành vé vào chung kết.

Ngoài trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa U16 nữ Indonesia và U16 nữ Australia vào lúc 19 giờ 30.

U16 nữ Australia từng vô địch năm 2009 và đây là lần thứ hai trở lại giải, được đánh giá cao hơn đội chủ nhà.

Bài liên quan
Đọc tiếp
DaNang Dragons hoàn tất hành trình VBA Star X

DaNang Dragons hoàn tất hành trình VBA Star X

Nhiều kỷ lục được phá tại Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025

Nhiều kỷ lục được phá tại Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025

Nhận định trận đấu Sevilla vs Getafe: Chủ nhà khó vui nhưng vẫn có cơ hội

Nhận định trận đấu Sevilla vs Getafe: Chủ nhà khó vui nhưng vẫn có cơ hội

Nhận định trận đấu Ath Bilbao vs Rayo Vallecano: “Sư tử” gầm vang tại hiểm địa San Mames

Nhận định trận đấu Ath Bilbao vs Rayo Vallecano: “Sư tử” gầm vang tại hiểm địa San Mames

Nhận định trận đấu Inter vs Torino: Cuộc chiến khó khăn dưới triều đại mới

Nhận định trận đấu Inter vs Torino: Cuộc chiến khó khăn dưới triều đại mới

U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
DaNang Dragons hoàn tất hành trình VBA Star X

DaNang Dragons hoàn tất hành trình VBA Star X

Nhiều kỷ lục được phá tại Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025

Nhiều kỷ lục được phá tại Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025

Nhận định trận đấu Sevilla vs Getafe: Chủ nhà khó vui nhưng vẫn có cơ hội

Nhận định trận đấu Sevilla vs Getafe: Chủ nhà khó vui nhưng vẫn có cơ hội

Nhận định trận đấu Ath Bilbao vs Rayo Vallecano: “Sư tử” gầm vang tại hiểm địa San Mames

Nhận định trận đấu Ath Bilbao vs Rayo Vallecano: “Sư tử” gầm vang tại hiểm địa San Mames

Nhận định trận đấu Inter vs Torino: Cuộc chiến khó khăn dưới triều đại mới

Nhận định trận đấu Inter vs Torino: Cuộc chiến khó khăn dưới triều đại mới

U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

U16 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á

Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      U16 nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO