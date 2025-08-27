Thể thao U16 nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á Vào lúc 15 giờ 30 hôm nay 27/8, trên sân Manahan (Indonesia), U16 nữ Việt Nam đối đầu U16 nữ Thái Lan tại bán kết Giải bóng đá nữ U16 Đông Nam Á 2025.

U16 nữ Việt Nam nhất bảng B, vào bán kết sau khi thắng Myanmar 2-0.

Thái Lan giành vé còn lại nhờ thắng Singapore 7-0, trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vượt Myanmar (bảng B) và Malaysia (bảng A) nhờ hiệu số.

Không chỉ là đương kim vô địch, U16 nữ Thái Lan còn giữ kỷ lục đăng quang nhiều nhất với 3 lần liên tiếp (2017, 2018, 2019) trong 4 kỳ giải gần nhất.

U16 nữ Việt Nam từng 3 lần giành hạng ba vào các năm 2009, 2018 và 2019.

Gặp U16 nữ Thái Lan tại bán kết là thử thách khó nhưng U16 nữ Việt Nam quyết tâm chiến thắng để giành vé vào chung kết.

Ngoài trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa U16 nữ Indonesia và U16 nữ Australia vào lúc 19 giờ 30.

U16 nữ Australia từng vô địch năm 2009 và đây là lần thứ hai trở lại giải, được đánh giá cao hơn đội chủ nhà.