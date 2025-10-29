Xã hội Quân đội dùng flycam đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập ĐNO - Lực lượng quân đội sử dụng máy bay không người lái (flycam) đưa hàng cứu trợ đến người dân vùng bị cô lập trên địa bàn thôn Tân Hiệp, xã Trà My.

Flycam vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng cô lập. Ảnh: L.V

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, đợt mưa kéo dài từ tối 28 đến sáng 29/10 làm nước sông Trường, sông Nước Oa đoạn chảy qua xã Trà My, xã Trà Tân dâng cao, chia cắt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư.

Trong đó, tại thôn Tân Hiệp (xã Trà My) nước dâng cao làm 8 hộ gia đình với hơn 40 nhân khẩu không kịp sơ tán, bị cô lập nhiều giờ liền.

Chỉ huy các lực lượng giúp nhân dân tại các vùng xung yếu, Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đến hiện trường nắm tình hình, huy động lực lượng hỗ trợ.

Cùng với đó, đơn vị vận chuyển hơn 30 thùng mì ăn liền, lương khô, nước uống hỗ trợ các hộ bị cô lập.

Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My trao thực phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: L.V

Nhận định với dòng nước lũ chảy xiết, cuốn theo nhiều cây cối, rác từ trên núi dồn về, khả năng dùng xuồng nhôm, xuồng máy sẽ xảy ra nguy cơ mất an toàn, Trung tá Phạm Văn Hậu đề xuất địa phương đề nghị doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ flycam đưa hàng cứu trợ đến người dân.

Trong khi đó, tại thôn Trấn Dương (xã Trà My), nước sông dâng cao làm ngập tuyến đường huyết mạch với chiều dài gần 500m, có nơi ngập sâu hơn 1,5m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Các lực lượng túc trực, chốt chặn tại địa bàn xung yếu thôn Trấn Dương (xã Trà My). Ảnh: L.V

Nhờ chủ động phương châm “4 tại chỗ”, bộ đội, dân quân, công an hỗ trợ người dân trong vùng ngập sơ tán đến nơi an toàn; giúp các nhà khu vực ngập sâu kê cao tài sản.

[VIDEO] - Quân đội hỗ trợ người dân xã Trà My trong thiên tai: