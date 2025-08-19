Thể thao V-League báo hiệu những cuộc đua khó lường V-League 2025 - 2026 khởi đầu với những diễn biến hấp dẫn, báo hiệu những cuộc đua khốc liệt và khó lường ở phía trước.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng (bên trái) thi đấu nỗ lực trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: VPF

Tân binh ấn tượng, ứng viên chật vật

Nhận đường chuyền thuận lợi từ Hoàng Đức sau pha xoay xở đẳng cấp vượt qua vòng vây 5 cầu thủ, Gia Hưng nhẹ nhàng tâng bóng qua đầu thủ môn ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Khoảnh khắc làm cả đội Ninh Bình bùng nổ cảm xúc, ăn mừng như thể vừa vô địch dù V-League chỉ mới khởi tranh. Dễ hiểu điều này, bởi họ là tân binh vừa “chân ướt chân ráo” lên V-League, lại đánh bại đối thủ xếp tốp 5 mùa giải trước và sở hữu đến 13 trận bất bại.

Chiến thắng của Ninh Bình là điểm nhấn thú vị ở vòng 1 khi tân binh có màn chào sân ấn tượng. Thực tế, Ninh Bình là một trong những đội bóng được chờ đợi nhất ở V-League năm nay. Đội bóng này không tiếc tiền chiêu mộ nhiều tân binh chất lượng trước thềm mùa giải. Đáng chú ý là những tân binh đều chơi tốt ở vòng 1, trong đó Đức Chiến, Quang Nho đã ghi bàn.

Hay như PVF-CAND, một tân binh khác được trao vé sau khi Quảng Nam rút khỏi giải, cũng có màn trình diễn ấn tượng, đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-1. Để lại dấu ấn đậm nhất là hai ngoại binh đã ghi bàn khi vừa mới gia nhập đội là Mpande và Amarildo.

Tất nhiên, mới chỉ vòng đấu đầu tiên chưa thể nói điều gì bởi “đường dài mới biết ngựa hay”. Nhưng dù sao, tín hiệu từ Ninh Bình và PVF-CAND đã mang đến luồng gió mới cho sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Những ứng viên vô địch như Thép Xanh Nam Định, Hà Nội, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel không dễ để lấn lướt tân binh.

Thực tế, qua vòng đầu tiên, chính các ứng viên vô địch là những người chật vật. Thép Xanh Nam Định khó khăn lắm mới thắng Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường ở phút cuối. Công an Hà Nội và Thể Công Viettel chia điểm sau trận hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Tệ hơn, Hà Nội thua 1-2 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất.

Điều này cho thấy cuộc đua ở mùa giải mới có thể sẽ khốc liệt và khó lường. Nhìn rộng hơn, mùa giải 2025 - 2026 đang khắc nghiệt ngay từ vạch xuất phát.

SHB Đà Nẵng cần cải thiện

Màn trình diễn của SHB Đà Nẵng trong chuyến làm khách của Đông Á Thanh Hóa tối 17/8 ít nhiều mang đến sự hài lòng cho khán giả. Ghi được 1 bàn và giành được 1 điểm ở trận đầu tiên trên sân khách sau mùa giải chật vật trụ hạng cũng là một sự nỗ lực.

Dù vậy, vẫn có một chút tiếc nuối khi đội bóng sông Hàn không giành trọn 3 điểm. Nếu thủ thành Bùi Tiến Dũng ra vào hợp lý hơn trong bàn thua từ pha đánh đầu của cầu thủ Đông Á Thanh Hóa ở phút 65, thì có khi đội bảo toàn tỷ số sau bàn dẫn trước cách đó 3 phút của Henen David. Nhưng phải chấp nhận bởi đó mới là điều mang đến sự hấp dẫn của bóng đá.

Ngoài 1 điểm trên sân khách, có thể cảm nhận những tín hiệu tích cực của SHB Đà Nẵng trong ngày khai màn V-League là tinh thần thi đấu quyết tâm. Thủ môn Bùi Tiến Dũng ngoài tình huống ra vào chưa thật sự hợp lý, đã có những pha cản phá tốt.

Các hậu vệ gồm Kim Dong-su, Nguyễn Đức Anh, Lương Duy Cương, Nguyễn Duy Dương; đá trên là Phạm Văn Hữu, Đặng Anh Tuấn, Emerson Souza; các tiền đạo Phạm Đình Duy, Henen David và Nguyễn Minh Quang thể hiện tích cực.

Ngoài ra, trong từng thời điểm, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thay đổi nhân sự với những cầu thủ như Phi Hoàng, Vadim Nguyễn, Hồng Phúc, Milan Makaric… Trong đó, trận đầu đội sử dụng cả 4 ngoại binh và họ đều nỗ lực. Riêng tân binh Vadim Nguyễn vào sân ở cuối hiệp 2 cũng để lại dấu ấn với những pha tạt bóng tốt.

Nhìn chung, SHB Đà Nẵng có màn chào sân chấp nhận được. Tuy nhiên, để có kết quả tốt hơn, đội cần khắc phục một số hạn chế.

Có cảm giác, các cầu thủ trên hàng công “đói bóng”, không có nhiều sự tiếp ứng của các đồng đội khi tấn công. Sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công đang có vấn đề.

Chưa kể, đội cần tận dụng cơ hội tốt hơn. Tình huống khung thành rộng mở nhưng Hồng Phúc băng vào dứt điểm đưa bóng ra ngoài cuối trận thật sự đáng tiếc.

HLV Lê Đức Tuấn cho hay: “Trận đầu tiên luôn khó khăn, đặc biệt khi phải thi đấu ở sân Thanh Hóa - nơi có đội bóng kỷ luật và những tiền đạo rất nguy hiểm. Đội buộc phải chơi cẩn trọng trong phòng ngự.

Mùa giải năm nay, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, đội có thêm vài nhân tố để tăng chiều sâu nhưng cần thêm thời gian gắn kết.

Điểm yếu hiện tại là những quả tạt và dứt điểm cuối cùng, chúng tôi sẽ phải cải thiện. Sau trận đầu tiên, đội trở về chuẩn bị tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2 trên sân Hòa Xuân”.