Thể thao

Việt Nam đứng thứ 19 tại Giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới

NGUYÊN KHANG 19/08/2025 06:40

Ngày 18/8, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam về nước, khép lại hành trình tại Giải vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới diễn ra tại Surabaya (Indonesia).

Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2025 mà đội tham gia, đánh dấu một năm đầy nỗ lực và kinh nghiệm cho các vận động viên trẻ. Các cô gái Việt Nam có hành trình vòng bảng ấn tượng khi giành chiến thắng 4/5 trận đấu (chỉ để thua U21 Argentina) để giành vị trí nhì bảng A và tiến vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh gặp phải một cú sốc khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) và bị xử thua 4 trận. Lý do được đưa ra là có một cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu.

Sau khi không được vào vòng 16 đội, các cô gái Việt Nam nỗ lực thi đấu vòng phân hạng và xếp thứ 19. Tuyển U21 Việt Nam xếp trên nhiều đội như CH Dominica, Ai Cập, Tunisia, Mexico và Algeria.

Chức vô địch thuộc về Ý sau khi đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết. Trong 4 lần liên tiếp, Ý đều vào chung kết. Điều này cho thấy Ý sở hữu một nền bóng chuyền mạnh, luôn có sẵn lứa cầu thủ kế thừa.

