Viettel huy động hơn 450 người và phương tiện, khôi phục thông tin liên lạc
ĐNO - Viettel Đà Nẵng huy động hơn 350 nhân viên tại địa bàn và tăng cường hơn 100 nhân viên từ các tỉnh, cùng nhiều phương tiện như: xe, xuồng, máy nổ để ứng phó mưa lũ, đảm bảo hạ tầng mạng lưới truyền sóng.
Bà Nguyễn Vũ Trà My, Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm ứng phó với các cơn bão, lũ lớn, Viettel đã triển khai các biện pháp phòng và ứng cứu thông tin hiệu quả trong đợt mưa lũ vừa qua.
Đợt mưa lũ lịch sử này, trên địa bàn Đà Nẵng, một số thời điểm có 4 - 5% số trạm phát sóng của Viettel bị gián đoạn dịch vụ. Đến nay, đơn vị triển khai lực lượng tìm cách tiếp cận và xử lý.
Trước khi có cơn bão số 12 cũng như đợt mưa lũ này, Viettel Đà Nẵng huy động hơn 350 nhân viên tại địa bàn và tăng cường hơn 100 nhân viên từ các tỉnh và nhiều phương tiện xe, xuồng, máy nổ để đảm bảo cho hạ tầng mạng lưới.
Đặc biệt, Viettel bảo đảm hệ thống truyền dẫn vệ tinh và sử dụng hệ thống drone (máy bay không người lái) trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực sạt lở và không thể tiếp cận được, qua đó đẩy nhanh công tác đảm bảo thông tin liên lạc.
Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của Quân khu 5, Ban Chỉ huy quân sự các khu vực và chính quyền cơ sở, Viettel có thêm các phương tiện để di chuyển và tiếp cận những điểm còn ngập lụt, chia cắt, qua đó duy trì mạng lưới thông tin liên lạc cho người dân.
Trong thời gian tới, Viettel sẽ chủ động xây dựng phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố tại các trạm phát sóng và bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc ngay khi nước rút.
Song song đó, Viettel cũng chuẩn bị sẵn các thiết bị, modem và lực lượng kỹ thuật để kịp thời hỗ trợ thay thế cho khách hàng vùng ngập lụt, giúp người dân sớm sử dụng lại dịch vụ.
Viettel Đà Nẵng cho biết đã hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng tại các khu vực ngập lụt, chia cắt. Cụ thể, thuê bao trả sau được hoãn chặn để đảm bảo liên lạc. Đối với thuê bao trả trước, Viettel tự động cộng 20.000 đồng (10.000đ thoại và 10.000đ Data) để khách hàng có thể liên hệ trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, tất cả khách hàng trong khu vực này khi nạp thẻ sẽ được khuyến mãi và nhân đôi lưu lượng sử dụng.
Viettel duy trì gần 100 điểm sạc điện thoại miễn phí cho người dân tại khu vực ngập lụt, chia cắt; sử dụng 3 thiết bị drone (máy bay không người lái) để hỗ trợ chuyển nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị chia cắt, sạt lở.