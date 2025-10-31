Kinh tế Viettel huy động hơn 450 người và phương tiện, khôi phục thông tin liên lạc ĐNO - Viettel Đà Nẵng huy động hơn 350 nhân viên tại địa bàn và tăng cường hơn 100 nhân viên từ các tỉnh, cùng nhiều phương tiện như: xe, xuồng, máy nổ để ứng phó mưa lũ, đảm bảo hạ tầng mạng lưới truyền sóng.

Bà Nguyễn Vũ Trà My, Giám đốc Viettel Đà Nẵng tặng quà, động viên nhân viên kỹ thuật trực chiến ở các trạm phát sóng. Ảnh: VT

Bà Nguyễn Vũ Trà My, Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm ứng phó với các cơn bão, lũ lớn, Viettel đã triển khai các biện pháp phòng và ứng cứu thông tin hiệu quả trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đợt mưa lũ lịch sử này, trên địa bàn Đà Nẵng, một số thời điểm có 4 - 5% số trạm phát sóng của Viettel bị gián đoạn dịch vụ. Đến nay, đơn vị triển khai lực lượng tìm cách tiếp cận và xử lý.

Trước khi có cơn bão số 12 cũng như đợt mưa lũ này, Viettel Đà Nẵng huy động hơn 350 nhân viên tại địa bàn và tăng cường hơn 100 nhân viên từ các tỉnh và nhiều phương tiện xe, xuồng, máy nổ để đảm bảo cho hạ tầng mạng lưới.

Lực lượng kỹ thuật Viettel vượt qua một điểm sạt lở để ứng cứu, khắc phục sự cố. Ảnh: VT

Đặc biệt, Viettel bảo đảm hệ thống truyền dẫn vệ tinh và sử dụng hệ thống drone (máy bay không người lái) trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực sạt lở và không thể tiếp cận được, qua đó đẩy nhanh công tác đảm bảo thông tin liên lạc.

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của Quân khu 5, Ban Chỉ huy quân sự các khu vực và chính quyền cơ sở, Viettel có thêm các phương tiện để di chuyển và tiếp cận những điểm còn ngập lụt, chia cắt, qua đó duy trì mạng lưới thông tin liên lạc cho người dân.

Drone của Viettel Đà Nẵng vận chuyển hàng vào điểm ngập lụt. Ảnh: V.T

Trong thời gian tới, Viettel sẽ chủ động xây dựng phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố tại các trạm phát sóng và bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc ngay khi nước rút.

Song song đó, Viettel cũng chuẩn bị sẵn các thiết bị, modem và lực lượng kỹ thuật để kịp thời hỗ trợ thay thế cho khách hàng vùng ngập lụt, giúp người dân sớm sử dụng lại dịch vụ.