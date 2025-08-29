Giáo dục - Việc làm Vùng cao Đà Nẵng vào năm học mới ĐNO - Các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn liên quan cơ sở hạ tầng và thiếu giáo viên.

Lãnh đạo UBND xã Sông Kôn (bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới trên địa bàn xã. Ảnh: XUÂN SƠN

Khó khăn cơ sở hạ tầng

Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Lê Văn Tám (xã Sông Kôn) có 370 học sinh, chia thành 10 lớp. Trường được xây mới 11 phòng học và phòng chức năng, sửa chữa 12 phòng học với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình dự kiến hoàn thành và bàn giao trước ngày khai giảng.

Bên cạnh đó, nhà trường đã bổ sung đầy đủ sách giáo khoa, trang thiết bị… phục vụ dạy và học. Đội ngũ giáo viên không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn.

Các phòng học tại Trường THCS Lê Văn Tám được xây mới khang trang trước thềm năm học mới. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, toàn xã có 8 trường, gồm: mầm non, tiểu học, THCS. Hiện các trường đã tổ chức tuyển sinh đầu cấp.

Xã đang tập trung rà soát tất cả trường lớp hiện đang xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp. Công tác này phải hoàn thành trước 31/8 để bảo đảm môi trường học tập an toàn, khang trang cho học sinh.

Ông Tùng cho biết, cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn xã Sông Kôn đã xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, hạ tầng thông tin, hạ tầng số chưa được nâng cấp, điều kiện công nghệ khó khăn ở miền núi cũng là rào cản trong công tác dạy và học. Địa phương sẽ đề xuất với thành phố có cơ chế chính sách để các xã miền núi khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp phải bảo đảm được cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác trên mọi lĩnh vực.

“ Là địa phương miền núi, thụ hưởng 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tuy nhiên hệ thống trường lớp, đặc biệt, điểm trường lẻ ở các thôn trên địa bàn xã Sông Kôn đã xuống cấp. Do đó, cần sự đầu tư, nâng cấp kịp thời để bảo đảm chất lượng học tập cao nhất cho học sinh. Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn

Cách trung tâm xã Đông Giang hơn 3km, Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Đông Giang có nhiều hạng mục đã xuống cấp, dù gần đây có bổ sung xây dựng một số hạng mục mới. Do đó, nhà trường và chính quyền xã mong muốn trường được sửa chữa, nâng cấp thêm.

Ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho hay, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất của nhiều trường học trên địa bàn xã chưa bảo đảm để đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xã đặt mục tiêu có 60% trường học đạt chuẩn trong giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo xã Đông Giang cho biết thêm, bên cạnh cơ sở hạ tầng dạy và học, địa bàn miền núi còn thiếu sân vui chơi, không gian thể thao cho học sinh với các sân bóng đá, bóng chuyền, bể bơi…

“ Ngoài các điểm trường, cần những khu vực vui chơi, rèn luyện thể thao riêng biệt, độc lập cho học sinh thay vì sân trường vừa nhỏ vừa ảnh hưởng lớp học. Không gian này thực sự cần thiết để nâng cao thể trạng, tầm vóc cho học sinh, góp phần phát triển thế hệ trẻ trong tương lai. Ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang

Chủ tịch UBND xã Sông Vàng Lê Văn Tư cho biết, chính quyền xã tổ chức buổi họp quán triệt tới 5 trường học trên địa bàn, đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra rà soát trang thiết bị, hạ tầng phục vụ việc dạy và học.

Bên cạnh đó, các trường đề xuất UBND xã cân đối nguồn kinh phí, hỗ trợ kịp thời trước thềm năm học mới. Hiện trên địa bàn xã Sông Vàng chưa đầu tư xây mới trường học, chỉ duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và mở rộng một số hạng mục của các trường cũ.

[VIDEO] - Xã Sông Kôn chuẩn bị cho năm học mới:

Bảo đảm sĩ số học sinh, ổn định giáo viên

Cô Trần Thị Hòa, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám (xã Sông Kôn) cho hay, nhà trường gặp không ít khó khăn trước thềm năm học mới. “Nhà trường đang thiếu 9 giáo viên, ảnh hưởng công tác dạy và học, trong khi đó các môn đặc thù như Tin học, Tiếng Anh rất khó tìm nguồn giáo viên hợp đồng”, cô Hòa cho biết.

Chủ tịch UBND xã Sông Kôn Đỗ Hữu Tùng cho biết thêm, đội ngũ giáo viên rất thiếu, những người hiện tại có tâm với nghề nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng để thích ứng chuyển đổi số trong công tác giảng dạy.

Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Văn Tám (xã Sông Kôn) dọn dẹp, chuẩn bị phòng học trước ngày khai giảng. Ảnh: XUÂN SƠN

Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua Nghị quyết về số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Theo đó, tổng số lượng hợp đồng lao động được duyệt cho ngành giáo dục thành phố ở năm học 2025 - 2026 là 1.764 người. Trong đó, 1.687 hợp đồng dành cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các xã, phường.

Công tác vận động học sinh đến lớp được chú trọng, song theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉ lệ bỏ học vẫn cao ở vùng khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng phổ cập giáo dục.

Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, đa phần học sinh trên địa bàn xã là người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình khó trang trải việc học tập của con em; nhiều học sinh nhà ở vùng sông suối chia cắt, đi lại vất vả vào mùa mưa, việc học tập của các em bị ảnh hưởng.

Do đó, từ trước khi sáp nhập thành xã Sông Kôn như hiện nay, chính quyền các xã A Ting, Jơ Ngây, Sông Kôn (cũ) đã quan tâm, vận động các em đến lớp, không để xảy ra trường hợp bỏ học giữa chừng. Theo cô Trần Thị Hòa, khi các em vắng học, giáo viên nỗ lực “đến từng nhà, vào từng thôn” để làm việc với phụ huynh và phối hợp chính quyền tìm hiểu lý do và vận động các em trở lại trường.

Trường Tiểu học Tà Lu, xã Đông Giang trước thềm năm học mới. Ảnh: XUÂN SƠN

Liên quan đến giáo dục miền núi, mới đây, tại Hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn nhấn mạnh cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tập trung cho các khu vực khó khăn, miền núi; sớm tham mưu ban hành chính sách đãi ngộ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; khẩn trương tuyển dụng biên chế, chấm dứt tình trạng hợp đồng kéo dài...