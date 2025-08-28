Giáo dục - Việc làm Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ĐNO - Sáng 28/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025 - 2026. Gần 600 đại biểu đến từ UBND các phường, xã, hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn thành phố tham dự.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HÀ

Năm học 2024 - 2025 dù có nhiều khó khăn nhưng cấp học mầm non thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể như: Quy mô mạng lưới phát triển mạnh mẽ, toàn thành phố có 481 trường mầm non, mẫu giáo (296 công lập, 185 ngoài công lập), hơn 1.500 cơ sở độc lập, huy động 154.000 trẻ đến trường (đạt 83,9%). Tỷ lệ trẻ mẫu giáo đi học đạt 95,8%, trong đó Đà Nẵng (cũ) nổi bật với mô hình nhận trẻ dưới 18 tháng.

Các địa phương triển khai kịp thời nghị quyết, chính sách hỗ trợ trẻ em và giáo viên, đặc biệt tại khu công nghiệp, vùng khó khăn với tổng kinh phí thực hiện hơn 67,7 tỷ đồng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 98% trẻ được ăn bán trú, 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe định kỳ; tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân giảm so với đầu năm học; không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở mầm non.

Trường mầm non tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Ảnh: THU HÀ

Ngành có nhiều hoạt động đổi mới giáo dục như: chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” được triển khai sâu rộng; nhiều trường ứng dụng các phương pháp dạy học Montessori, Reggio Emilia, STEM/STEAM.

Đặc biệt, thành phố đầu tư gần 300 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp trường lớp; Quảng Nam (cũ) xây mới 7 trường, 3 điểm trường với gần 100 tỷ đồng. 31 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, nhất là vùng khó khăn; cơ sở vật chất chưa đồng bộ; tỷ lệ huy động trẻ ra lớp còn thấp ở một số phường, xã của Quảng Nam (cũ); chất lượng một số cơ sở giáo dục mầm non chưa bảo đảm…

Hơn 600 hiệu trưởng, đội ngũ làm công tác giáo dục mầm non tham dự hội nghị. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận nhấn mạnh, năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục mầm non tập trung thực hiện chủ đề “Trường học hạnh phúc, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ”.

Ngành tập trung nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường tự chủ và trách nhiệm trong cơ sở giáo dục mầm non; bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, phòng chống bạo hành, tai nạn thương tích; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng.

Chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; đẩy mạnh đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và giáo dục.

Triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Phát triển mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, nhất là tại các khu công nghiệp, khu vực đông dân cư; phấn đấu nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Khuyến khích xã hội hóa, hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực phát triển giáo dục mầm non; nhân rộng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến…