Giáo dục - Việc làm Ngành giáo dục Đà Nẵng cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện khai giảng năm học mới 2025 - 2026

ĐNO - Ngày 27/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn dự vào chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ được quan tâm, bảo đảm chi tối thiểu 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục; tối thiểu 19% chi thường xuyên.

Quy mô mạng lưới trường học phát triển mạnh mẽ với 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập; 21.920 lớp và tổng số 670.744 học sinh.

Tỷ lệ trẻ mẫu giáo đi học đạt 95,8%, trong đó Đà Nẵng cũ nổi bật với mô hình nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi.

Các địa phương triển khai kịp thời nhiều nghị quyết, chính sách hỗ trợ trẻ em và giáo viên, đặc biệt tại các khu công nghiệp, vùng khó khăn.

Chất lượng ở các ngành học, bậc học được giữ vững; học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia tiếp tục đạt được kết quả tốt; nhiều giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế...

Năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đề nghị ngành giáo dục thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai chương trình giáo dục STEM (phương pháp giáo dục kết hợp các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và AI (trí tuệ nhân tạo)… Đồng thời, toàn ngành giáo dục cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện khai giảng năm học mới 2025 - 2026, kiểm tra thực tế cơ sở, đặc biệt ở miền núi.

Cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai các dự án trường học tại khu vực khó khăn; sớm tham mưu ban hành chính sách đãi ngộ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; khẩn trương tuyển dụng biên chế, không để kéo dài hợp đồng.

Ngành giáo dục thành phố cần quán triệt quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, bám sát các nghị quyết của Trung ương, rà soát và xây dựng chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố Đà Nẵng.