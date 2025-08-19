Quốc phòng - An ninh Xã Đại Lộc khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ĐNO - Sáng 19/8, xã Đại Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lộc Nguyễn Hảo (thứ 3, bên phải sang) trao giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: CÔNG TÚ

Ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Công an nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lộc Nguyễn Hảo cho biết, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy”, luôn coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Tại xã Đại Lộc (sáp nhập các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại An, Đại Hòa và thị trấn Ái Nghĩa), lực lượng công an phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả được hình thành như: “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Lộc Đoàn Ngọc Tuấn (thứ 3, bên phải sang) và Chủ tịch UBND xã Lê Đỗ Tuấn Khương (thứ 3, bên trái sang) trao giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: CÔNG TÚ

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), giấy khen của Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) và UBND xã Đại Lộc về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.