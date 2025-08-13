Giao thông - Xây dựng Xã Hiệp Đức phấn đấu cuối tháng 8/2025 hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án quốc lộ 14E ĐNO - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh cho biết, sáng 13/8, lãnh đạo xã và đại diện chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (đoạn km15+270 - km89+700) đến tuyên truyền, vận động một số hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức và Ban Quản lý dự án 4 (đại diện chủ đầu tư) tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi dự án quốc lộ 14E. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh, sau khi được lãnh đạo xã tuyên truyền, vận động, có 3 hộ dân cơ bản đồng thuận với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phê duyệt.

Cụ thể gồm các hộ: bà Trần Thị Thúy (khối phố Phước Sơn), ông Lê Văn Lầu (khối phố An Đông), ông Nguyễn Đức Thành (khối phố Bình An).

Theo thống kê, đến nay tại xã Hiệp Đức phê duyệt 64 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 1.658 hộ với kinh phí hơn 97,6 tỷ đồng; tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 272.013m2.

Địa phương còn 9 hộ đã có quyết định phê duyệt, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và chờ nhận tiền để bàn giao mặt bằng thi công; 10 hộ được chi trả tiền nhưng chưa nhận; 4 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

UBND xã Hiệp Đức cho biết, sau khi có phân cấp nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hiệp Đức, xã sẽ tổ chức chi trả tiền cho 10 hộ nêu trên.

Nếu có hộ không thống nhất, địa phương tiếp tục vận động; trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng dù đã giải quyết thỏa đáng, sẽ củng cố hồ sơ để cưỡng chế thi công.

Ông Quỳnh cho biết, xã tiếp tục cử tổ công tác đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động. Địa phương phấn đấu đến cuối tháng 8/2025 hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án.