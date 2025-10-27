Xã hội Xã Nông Sơn di dời khẩn cấp hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn ĐNO - Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nông Sơn, nước sông Thu Bồn lên nhanh gây ngập diện rộng trên địa bàn xã Nông Sơn. Trong đêm 26/10, xã Nông Sơn đã di dời khẩn cấp hơn 40 hộ dân ở khu vực ven sông, trũng thấp đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: THU PHƯƠNG

Ghi nhận lúc 7 giờ sáng 27/10, mực nước tại Trạm thủy văn Nông Sơn đạt 16,42m, vượt báo động III 1,42m, nước tiếp tục lên chậm. Nhiều khu vực dân cư, tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ.

Tuyến ĐT611 đoạn qua Khe Le ngập sâu trên 2m; nhiều vị trí khác như: cầu Bến Ý, cầu Bến Đình, cầu Máy Nước, khu vực chợ Thơm và các tuyến đường liên thôn bị ngập sâu từ 0,5 - 1,5m, gây cô lập tạm thời một số khu dân cư thuộc các thôn Phước Bình, Lộc Trung và Trung Phước.

Ngay trong đêm 26/10, lực lượng công an, dân quân thường trực của xã chốt chặn, cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm người dân qua lại các điểm ngập để đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng dân quân giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: THU PHƯƠNG

Trước diễn biến phức tạp của lũ, trong đêm 26/10, lực lượng dân quân, công an và các tổ xung kích phòng chống thiên tai tổ chức di dời khẩn hơn 40 hộ dân ở khu vực ven sông, trũng thấp đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, chủ động cắt điện ở những vùng ngập sâu để phòng ngừa sự cố.

Lực lượng công an, dân quân thường trực chốt chặn, cắm biển cảnh báo tại các vùng bị ngập sâu. Ảnh: THU PHƯƠNG

Lãnh đạo xã Nông Sơn cho biết tiếp tục duy trì phương châm “4 tại chỗ”, trực 100% quân số, rà soát hộ dân có nguy cơ sạt lở, tiếp tục di dời khi cần thiết; đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men tại các điểm sơ tán.

Công tác tuyên truyền, dự báo được thực hiện thường xuyên nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, tuyệt đối không chủ quan trong thời điểm mưa lũ còn diễn biến phức tạp.